نوريس الأسرع في التجارب الأخيرة لـ «جائزة إيطاليا»



مونزا (رويترز)



تصدر لاندو نوريس التجارب الحرة الأخيرة لسباق جائزة إيطاليا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات الفورمولا- 1 للسيارات، بينما حل شارل لوكلير سائق فيراري في المركز الثاني، في آخر محاولاته لحرمان مكلارين من تحقيق الثنائية، إذ حل أوسكار بياستري متصدر البطولة ثالثاً.

وسجّل نوريس، الذي يتأخر بفارق 34 نقطة عن بياستري، بعد خوض 15 من أصل 24 جولة هذا الموسم، أفضل زمن للفة وقدره دقيقة واحدة و19:331 ثانية.

كان لوكلير، الفائز في العام الماضي، أبطأ بواقع 0.021 ثانية، بينما جاء الأسترالي بياستري، الفائز بسبعة سباقات هذا الموسم، متأخراً 0.165 ثانية.

وجاء ماكس فيرستابن، سائق رد بول وبطل العالم أربع مرات، في المركز الرابع.

وسيسعى فريق مكلارين لتحقيق فوزه السادس على التوالي في سباق الغد، ويمكنه أيضاً تحقيق الثنائية للمرة الثامنة هذا الموسم.

كان لويس هاميلتون سائق فيراري، الذي كان الأسرع في التجارب الحرة الأولى أمس، سابع أسرع سائق في أول سباق يخوضه في مونزا مع فيراري.

وقال بطل العالم سبع مرات عبر دائرة اتصالات الفريق: «أحتاج للمزيد من الطاقة، أحتاج للمزيد من السرعة بطريقة ما».

وحل جورج راسل خامساً مع فريق مرسيدس، متقدماً على جابرييل بورتوليتو سائق ساوبر الذي جاء في المركز السادس، وحل إسحاق حجار سائق ريسنج بولز ثامناً، والإيطالي الصاعد كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس تاسعاً،

وأكمل أليكس ألبون المراكز العشرة الأولى مع فريق وليامز.