لاعبو إيطاليا يتحدثون عن «صفعات» جاتوزو!



معتز الشامي (أبوظبي)



اعترف أليساندرو باستوني، مدافع الإنتر ومنتخب إيطاليا، أن المدرب الجديد جينارو جاتوزو أعاد روح العزيمة والقتالية إلى صفوف «الأزوري»، حتى وإن تطلّب الأمر بعض «الصفعات» الرمزية لإيقاظ اللاعبين، وجاءت تصريحاته عقب الفوز الكبير 5-0 على إستونيا في التصفيات المؤهلة إلى «مونديال 2026».

وسجل باستوني هدفه الدولي النادر في الدقيقة الأخيرة من المباراة، مستغلاً تمريرة جياكومو راسبادوري القصيرة من ركلة ركنية، ليختتم خماسية إيطاليا، بعد ثنائية ماتيو ريتيجي، وأهداف كل من مويس كين وراسبادوري.

وقال باستوني لشبكة «سكاي سبورت إيطاليا»: «الأهداف الخمسة جاءت من الجوع والرغبة، قبل أن تكون نتيجة للجودة الفنية، لطالما امتلكنا الجودة، لكننا كنا بحاجة لتحويلها إلى مسؤولية والتزام داخل الملعب».

جاء جاتوزو، الفائز بكأس العالم 2006 لاعباً، على رأس الجهاز الفني للمنتخب ليعيد قيمة الالتزام والعزيمة التي طالما ميّزت «الأزوري».

وقال راسبادوري: «كنت محظوظاً بمشاهدته لاعباً، والآن أرى نفس الروح في التدريبات وطريقة حديثه معنا، سواء الفريق أو على المستوى الفردي، إنه يذكّرنا دوماً بما تعنيه قميص إيطاليا وما نمثله».

وعلى الجانب الأخر أكد جياكومو راسبادوري، مهاجم أتلتيكو مدريد الجديد، أن الصفعات التي تحدث عنها زميله أليساندرو باستوني لم تكن مجازية فقط، بل حقيقية تلقاها اللاعبون من المدرب جاتوزو لتحفيزهم وإخراج أفضل ما لديهم مع المنتخب الإيطالي، وقال راسبادوري في تصريحات لشبكة «سكاي سبورت إيطاليا»: «نعم، منحنا صفعات فعلية، وأنا شخصياً تلقيت واحدة على مؤخرة العنق».

المهاجم الإيطالي دخل بديلا أمام إستونيا في المباراة التي انتهت بفوز إيطاليا 5-0، ونجح فور نزوله في صناعة هدف ثم تسجيل آخر بعد 90 ثانية فقط، ليؤكد فعالية دخوله وتأثيره المباشر، وقال راسبادوري: «هذه الروح التي نقلها لنا جاتوزو أحدثت الفارق، نحن نملك الجودة، لكن ما كنا بحاجة إليه هو القتالية والإصرار، وهذا ما غرسه فينا المدرب».

شهدت المباراة الظهور الأول لجاتوزو مديراً فنياً، بعد إقالة لوتشيانو سباليتي في يونيو الماضي، بسبب البداية السيئة للتصفيات، وقال باستوني: «لم ألعب معه من قبل، لكن يمكنني تخيّل ما كان عليه لاعباً، هو يمنحنا عزيمة كبيرة، وحتى بعض الصفعات الفعلية أحياناً، ربما كنا بحاجة إليها جرس إنذار»

واعتمد جاتوزو أسلوبا مغايرا تماما عن سباليتي، باللعب بخطة 4-2-3-1 التي تتحوّل أحيانا إلى 4-2-4، مع إشراك ريتيجي وكين وزاكاني وبوليتانو معا في الخط الأمامي، فيما تخوض إيطاليا اختبارها التالي مساء الاثنين أمام إسرائيل، وصيف المجموعة، بعد فوزها 4-0 خارج أرضها على مولدوفا، في مواجهة تبدو أكثر صعوبة وحساسية.