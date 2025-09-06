الأحد 7 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
مبابي يصف معادلة أهداف هنري مع فرنسا بالإنجاز الجنوني

مبابي يصف معادلة أهداف هنري مع فرنسا بالإنجاز الجنوني
6 سبتمبر 2025 18:16

 
باريس (د ب أ)

وصف كيليان مبابي، قائد منتخب فرنسا، معادلة رقم تييري هنري، في عدد أهدافه مع منتخب بلاده ببلوغه 26 عاماً، بأنه إنجاز جنوني.
سجل مبابي هدفاً في فوز فرنسا على أوكرانيا 2 - صفر، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، ليرفع رصيده إلى 51 هدفاً مع منتخب بلاده.
وبذلك سيكون كيليان «26 عاماً» على بُعد 6 أهداف فقط من معادلة الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا، أوليفييه جيرو، مهاجم أرسنال وتشيلسي السابق الذي سجل 57 هدفاً دولياً.
قال مبابي في تصريحات صحفية عقب اللقاء: «أقدر هنري كثيراً، ولكنني أتطلع إلى تجاوزه، أتشرف بمعادلة لاعب بحجم هنري، والكل يدرك مكانته لدى الجماهير الفرنسية، ولنا أيضاً المهاجمين».
أضاف نجم ريال مدريد: «مهد هنري الطريق لنا، وأنا أحترمه كثيراً، ومعجب به للغاية».
أسهم تييري هنري في تتويج فرنسا بلقب كأس العالم الذي استضافته على أراضيها في 1998 ببلوغه 20 عاماً، بينما حقق مبابي كأس العالم مع بلاده في مونديال روسيا 2018 ببلوغه 19 عاماً.
ويتخلف الثنائي أيضاً وراء جيرو في قائمة الأكثر مشاركة مع منتخب فرنسا، حيث يتواجد جيرو في الصدارة بـ137 مباراة، بينما لعب هنري 123 مباراة، ومبابي 90 مباراة.
أضاف مبابي: «الرقم القياسي يقترب، لكنني لا أفكر فيه، لا أعرف هل ذلك لأنني على وشك تحطيمه، لأن هناك أموراً أخرى أكثر أهمية».
وأتم قائد منتخب فرنسا: «الوصول لإنجاز الهداف التاريخي في سن مبكر، هو أمر جنوني، لكنني أتطلع إليه، وأريد مواصلة مشواري، والأهم الفوز بالمباريات والألقاب».

تصفيات كأس العالم
فرنسا
أوكرانيا
كيليان مبابي
تيري هنري
