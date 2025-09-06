أكانجي يكشف سر «الرحيل المفاجئ» من مانشستر سيتي!



لندن (د ب أ)



كشف السويسري الدولي مانويل أكانجي مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، والمنتقل مؤخراً هذا الصيف على إنتر ميلان الإيطالي على سبيل الإعارة عن بسبب رحيله المفاجئ عن فريقه.

وانضم أكانجي «30 عاماً» إلى إنتر على سبيل الإعارة مع نهاية فترة الانتقالات الصيفية، بمقابل مادي بلغ مليون يورو، مع إمكانية شراء النادي الإيطالي لعقد اللاعب بقيمة 15 مليون يورو.

وقال اللاعب في مؤتمر صحفي: «الحقيقة أنني معار إلى الإنتر، ولذا نظرياً العودة إلى مانشستر سيتي تبدو ممكنة».

وأضاف عن سبب رحيله المفاجئ أن تحذير جوارديولا للمدافعين بأن البعض قد يخرج من حساباته هو ما دفعه للمغادرة.

وأضاف اللاعب في مؤتمر صحفي على هامش مشاركته مع منتخب سويسرا: «أعلن لنا جوارديولا الأمور بوضوح، هناك 6 مدافعين وسيعتمد على إثنين فقط، ويبقي مثلهما على مقاعد البدلاء، بينما سيكون الأمر صعباً على الثنائي المتبقي».

وأضاف: «لم أكن سعيداً بما قاله لأنني اعتدت على اللعب أساسياً»، فيما لم يوضح أكانجي ما إذا كان اختيارات جوارديولا للثنائي الأساسي قد شملته أم لا؟.

ولعب أكانجي 40 مباراة الموسم الماضي، لكنه لم يعد أساسياً مع بداية الموسم، ليعلق اللاعب عن سبب ذلك قائلاً: «يمكنك أن تسألوه»، في إشارة إلى المدرب الإسباني.