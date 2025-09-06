الأحد 7 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أكانجي يكشف سر «الرحيل المفاجئ» من مانشستر سيتي!

أكانجي يكشف سر «الرحيل المفاجئ» من مانشستر سيتي!
6 سبتمبر 2025 18:40

 
لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
الكشف عن أسباب فشل صفقة انتقال جيهي إلى ليفربول
مانشستر سيتي يضم «الطفل الموهوب»


كشف السويسري الدولي مانويل أكانجي مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، والمنتقل مؤخراً هذا الصيف على إنتر ميلان الإيطالي على سبيل الإعارة عن بسبب رحيله المفاجئ عن فريقه.
وانضم أكانجي «30 عاماً» إلى إنتر على سبيل الإعارة مع نهاية فترة الانتقالات الصيفية، بمقابل مادي بلغ مليون يورو، مع إمكانية شراء النادي الإيطالي لعقد اللاعب بقيمة 15 مليون يورو.
وقال اللاعب في مؤتمر صحفي: «الحقيقة أنني معار إلى الإنتر، ولذا نظرياً العودة إلى مانشستر سيتي تبدو ممكنة».
وأضاف عن سبب رحيله المفاجئ أن تحذير جوارديولا للمدافعين بأن البعض قد يخرج من حساباته هو ما دفعه للمغادرة.
وأضاف اللاعب في مؤتمر صحفي على هامش مشاركته مع منتخب سويسرا: «أعلن لنا جوارديولا الأمور بوضوح، هناك 6 مدافعين وسيعتمد على إثنين فقط، ويبقي مثلهما على مقاعد البدلاء، بينما سيكون الأمر صعباً على الثنائي المتبقي».
وأضاف: «لم أكن سعيداً بما قاله لأنني اعتدت على اللعب أساسياً»، فيما لم يوضح أكانجي ما إذا كان اختيارات جوارديولا للثنائي الأساسي قد شملته أم لا؟.
ولعب أكانجي 40 مباراة الموسم الماضي، لكنه لم يعد أساسياً مع بداية الموسم، ليعلق اللاعب عن سبب ذلك قائلاً: «يمكنك أن تسألوه»، في إشارة إلى المدرب الإسباني.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر سيتي
بيب جوارديولا
إنتر ميلان
آخر الأخبار
عبدالله جاسم يخطف صدارة «طواف صلالة»
الرياضة
عبدالله جاسم يخطف صدارة «طواف صلالة»
اليوم 15:55
رئيس الدولة في مقدمة مستقبليه.. ملك الأردن يصل إلى البلاد في زيارة عمل
علوم الدار
رئيس الدولة في مقدمة مستقبليه.. ملك الأردن يصل إلى البلاد في زيارة عمل
اليوم 15:54
مشاركات تستعرض ابتكارات بيطرية في "معرض أبوظبي للصيد والفروسية"
علوم الدار
مشاركات تستعرض ابتكارات بيطرية في "معرض أبوظبي للصيد والفروسية"
اليوم 15:53
صراع شرس على جوائز الأفضل في أغسطس بـ «أدنوك للمحترفين»
الرياضة
صراع شرس على جوائز الأفضل في أغسطس بـ «أدنوك للمحترفين»
اليوم 15:52
حكومة عجمان تصدر قراراً بحظر وقوف مركبات نقل المواد البترولية في الأماكن غير المخصصة
علوم الدار
حكومة عجمان تصدر قراراً بحظر وقوف مركبات نقل المواد البترولية في الأماكن غير المخصصة
اليوم 15:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©