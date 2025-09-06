راموس يخفي هدية مشجع ريال مدريد في «نافورة»!



مدريد (د ب أ)



أخفى المدافع الإسباني المخضرم، سيرجيو راموس، هدية لأحد مشجعي فريقه القديم ريال مدريد الإسباني في نافورة ميدان سيبيليس بالعاصمة مدريد.

ونقلت صحيفة «ماركا» الإسبانية مقطع فيديو لراموس، مدافع مونتيري المكسيكي الحالي، على شبكة أنستجرام، وهو يضع هذه الهدية.

وقال راموس في مقطع الفيديو «هذا قميصي سأتركه هنا في (سيبيليس) بعد تصوير الأغنية، وسيكون من نصيب أول مشجع يصل إليه، وبإمكانه أخذه إلى المنزل».

وأضاف «أتمنى أن يحتفظ بهذا القميص بكل مشاعر الود والحب التي تنتابني في هذه اللحظة، إلى الأمام يا مدريد (هلا مدريد)».

واصل مدافع ريال مدريد السابق «استمعوا إلى أغنية (سيبيليس)، ستعجبكم».

وقال راموس هذه الكلمات وهو يوقع على قميص ريال مدريد الذي سيكون هدية تذكارية لأول مشجع يصل إليه، وأتم كلامه «أهنئ أول من يصل إلى سيبيليس، تحياتي من قائد الريال، هلا مدريد».