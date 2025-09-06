الأحد 7 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
حارس ليدز يشكو بوتافوجو!

حارس ليدز يشكو بوتافوجو!
6 سبتمبر 2025 19:34


باريس (د ب أ)


ذكر تقرير إخباري، أن البرازيلي لوكاس بيري، حارس ليدز يونايتد الإنجليزي الحالي، تقدم بشكوى قضائية ضد ناديه السابق بوتافوجو بسبب مستحقات متأخرة.

وأوضحت صحيفة «جلوبو» البرازيلية أن حارس ليون الفرنسي السابق قام برفع دعوى قضائية ضد بوتافوجو، حيث لم يحصل على أكثر من 400 ألف يورو من مستحقاته.
وتابعت أن الحارس البرازيلي انتقل إلى ليدز قادماً من ليون هذا الصيف مقابل 16 مليون يورو، لكن بيري «27 عاماً» كانت لديه أخبار عديدة هذا الأسبوع لا تتعلق بأدائه مع ليدز الذي خاض معه ثلاث مباريات حتى الآن، ولكن لمشاكله مع بوتافوجو الذي يملكه جون تيكستور.
وأضافت أن الحارس الذي لعب لبوتافوجو بين عامي 2022 و2023 تقدم بشكوى في محكمة العمل بريو دي جانيرو ضد ناديه السابق.

