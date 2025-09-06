الشارقة يصعد إلى ربع نهائي كأس «أبوظبي الإسلامي»

علي معالي (الشارقة)



تأهل الشارقة إلى ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بعد تغلبه على دبا 2-0، في إياب الدور الأول، وسبق للشارقة أن تفوق على دبا بهدف في الذهاب، ليُصبح إجمالي المباراتين 3-0 لمصلحة «الملك»، سجل الهدفين بيرو والحسن صالح في الدقيقتين 9 و54، وكانت بصمة إيجور واضحة في المباراة بتمريرتين ذهبيتين.

انتهى الشوط الأول بتقدم الشارقة بهدف سجله بيرو في الدقيقة التاسعة، وأهدر دبا ضربة جزاء، وشهد الشوط حماساً من جانب لاعبي الفريقين، وكانت الفرص الأخطر والتسديدات من جانب دبا أفضل من الشارقة، وأيضاً التمريرات خلال أول 45 دقيقة.

وفي الشوط الثاني نجح الحسن صالح الذي يشارك للمرة الأولى أساسياً منذ فترة طويلة في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 54، بتمريرة متقنة من إيجور كورنادو، وسيطر الشارقة على مجريات اللقاء، وحاول ميلوش مدرب الشارقة تجربة عدداً من «البدلاء»، لتنتهي المباراة لمصلحة «الملك» 2-0.