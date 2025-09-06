الأحد 7 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

أونيل متحمس لاختبار قوة أيرلندا الشمالية أمام ألمانيا

أونيل متحمس لاختبار قوة أيرلندا الشمالية أمام ألمانيا
6 سبتمبر 2025 20:15

 
كولونيا (د ب أ)

عبر مايكل أونيل المدير الفني لمنتخب أيرلندا الشمالية، عن حماسه لمعرفة مدى تقدم العناصر الشابة بفريقه، عندما يواجه ألمانيا يوم الأحد في كولونيا، ضمن تصفيات كأس العالم 2026 لكرة القدم.
وسئل أونيل عما إذا كان فريقه مستعد للتحدي، وابتسم ورد قائلاً: «سنعرف غداً بالتأكيد».
وأضاف: «أعتقد أن هذه المباراة تثير حماسي بشكل شخصي، لمعرفة وضع فريقي في هذه اللحظة، هذه هي الطريقة التي يجب أن نتعامل بها مع الأمر، إنها خطوة كبيرة للأمام».
وتابع أونيل: «إذا نظرنا إلى قائمتنا، لا نمتلك العديد من لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز، ومعظم لاعبينا موزعون بين دوري البطولة الإنجليزية «شامبيونشيب» ودوري الدرجة الأولى، وينقصنا بعض اللاعبين الذين يلعبون في دوري الدرجة الأولى».
وتابع المدرب: «لكنني أعتقد أن ما نملكه هو مرونة حقيقية في فريقنا، ولدينا رغبة حقيقية في تقديم أداء جيد، علينا أن نبذل قصارى جهدنا، وهذه فرصة لنا لنبذل قصارى جهدنا». 

 

تصفيات كأس العالم
ألمانيا
أيرلندا الشمالية
أونيل
