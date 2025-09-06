الأحد 7 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مانشستر يونايتد يرسل أونانا إلى تركيا

مانشستر يونايتد يرسل أونانا إلى تركيا
6 سبتمبر 2025 20:50

 
لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
زلزال قوي يضرب تركيا
الكشف عن أسباب فشل صفقة انتقال جيهي إلى ليفربول


توصل ناديا مانشستر يونايتد الإنجليزي وطرابزون سبور التركي إلى اتفاق شفهي بانتقال الحارس الكاميروني أندريه أونانا على سبيل الإعارة للنادي التركي حتى نهاية الموسم.
وذكرت شبكة «آر إم سي» الفرنسية، أن الناديين توصلا إلى اتفاق بشأن الحارس البالغ من العمر 29 عاماً، والذي سيكون عليه الآن اتخاذ قرار بشأن مستقبله، في الوقت الذي تستمر فيه فترة الانتقالات الصيفية في تركيا.
وأضافت أن الحارس الكاميروني قدم موسماً سيئاً في الموسم الماضي، وسيواجه منافسة قوية على مركزه هذا الموسم مع وصول الحارس البلجيكي سيني لامينس هذا الصيف.
وخلال موسم 2025/2024، تعرض حارس أياكس الهولندي السابق لانتقادات عديدة من الإعلام والجماهير، خاصة بعد أخطائه في مباراة ذهاب دور الثمانية ببطولة الدوري الأوروبي أمام ليون الفرنسي، ورغم ذلك كان الحارس الكاميروني يلقى الدعم دائماً من مدربه البرتغالي روبن أموريم، والذي يتعرض لانتقادات عديدة بدوره هذا الموسم في ظل البداية السيئة للفريق.
ومع وجود عقد يربطه بالنادي حتى 2028، قلت القيمة السوقية لأونانا والذي تعاقد معه مانشستر يونايتد مقابل 50 مليون يورو في صيف عام 2023.
وبعد أن شارك كأساسي في المباراة التي قدم فيها فريقه أداءً سيئاً وخسر أمام جريمبسي تاون (درجة رابعة) بكأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، بات أونانا هدفاً للانتقادات، كما أنه لم يتواجد في قائمة فريقه لمباراة أرسنال في افتتاح موسم الدوري الإنجليزي، وتواجد احتياطياً في مباراتين أمام فولهام وبيرنلي.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر يونايتد
أندريه أونانا
تركيا
آخر الأخبار
غيث النعيمي يُتوج بلقب بطولة حمدة تريم الخيرية للشطرنج
الرياضة
غيث النعيمي يُتوج بلقب بطولة حمدة تريم الخيرية للشطرنج
اليوم 16:00
عبدالله جاسم يخطف صدارة «طواف صلالة»
الرياضة
عبدالله جاسم يخطف صدارة «طواف صلالة»
اليوم 15:55
رئيس الدولة في مقدمة مستقبليه.. ملك الأردن يصل إلى البلاد في زيارة عمل
علوم الدار
رئيس الدولة في مقدمة مستقبليه.. ملك الأردن يصل إلى البلاد في زيارة عمل
اليوم 15:54
مشاركات تستعرض ابتكارات بيطرية في "معرض أبوظبي للصيد والفروسية"
علوم الدار
مشاركات تستعرض ابتكارات بيطرية في "معرض أبوظبي للصيد والفروسية"
اليوم 15:53
صراع شرس على جوائز الأفضل في أغسطس بـ «أدنوك للمحترفين»
الرياضة
صراع شرس على جوائز الأفضل في أغسطس بـ «أدنوك للمحترفين»
اليوم 15:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©