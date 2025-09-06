مانشستر يونايتد يرسل أونانا إلى تركيا



لندن (د ب أ)



توصل ناديا مانشستر يونايتد الإنجليزي وطرابزون سبور التركي إلى اتفاق شفهي بانتقال الحارس الكاميروني أندريه أونانا على سبيل الإعارة للنادي التركي حتى نهاية الموسم.

وذكرت شبكة «آر إم سي» الفرنسية، أن الناديين توصلا إلى اتفاق بشأن الحارس البالغ من العمر 29 عاماً، والذي سيكون عليه الآن اتخاذ قرار بشأن مستقبله، في الوقت الذي تستمر فيه فترة الانتقالات الصيفية في تركيا.

وأضافت أن الحارس الكاميروني قدم موسماً سيئاً في الموسم الماضي، وسيواجه منافسة قوية على مركزه هذا الموسم مع وصول الحارس البلجيكي سيني لامينس هذا الصيف.

وخلال موسم 2025/2024، تعرض حارس أياكس الهولندي السابق لانتقادات عديدة من الإعلام والجماهير، خاصة بعد أخطائه في مباراة ذهاب دور الثمانية ببطولة الدوري الأوروبي أمام ليون الفرنسي، ورغم ذلك كان الحارس الكاميروني يلقى الدعم دائماً من مدربه البرتغالي روبن أموريم، والذي يتعرض لانتقادات عديدة بدوره هذا الموسم في ظل البداية السيئة للفريق.

ومع وجود عقد يربطه بالنادي حتى 2028، قلت القيمة السوقية لأونانا والذي تعاقد معه مانشستر يونايتد مقابل 50 مليون يورو في صيف عام 2023.

وبعد أن شارك كأساسي في المباراة التي قدم فيها فريقه أداءً سيئاً وخسر أمام جريمبسي تاون (درجة رابعة) بكأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، بات أونانا هدفاً للانتقادات، كما أنه لم يتواجد في قائمة فريقه لمباراة أرسنال في افتتاح موسم الدوري الإنجليزي، وتواجد احتياطياً في مباراتين أمام فولهام وبيرنلي.