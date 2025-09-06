نجم برشلونة يتهم «ديزني لاند» بالعنصرية



باريس (د ب أ)



استنكر رافينيا، نجم برشلونة الإسباني الذي يتدرب حالياً مع منتخب البرازيلي، ما تعرض له ابنه من معاملة عنصرية أثناء قضاء يوم في ملاهي ديزني لاند بالعاصمة الفرنسية باريس.

كتب رافينيا عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «أكره ذلك، لقد أراد ابني فقط احتضانه والترحيب به، ولحسن الحظ أنه لا يفهم طبيعة ما حدث».

واستنكر اللاعب البرازيلي الدولي ما فعله أحد عمال الحديقة، الذي توقف لاحتضان كل الأطفال البيض، ولم يفعل ذلك مع «جيل» ابن رافينيا.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية «لقد انتهى يوم سعيد للطفل بتصرف عنصري محتمل».