الأحد 7 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ضربة موجعة.. ديمبلي يغيب 8 أسابيع

ضربة موجعة.. ديمبلي يغيب 8 أسابيع
6 سبتمبر 2025 22:01

 
باريس (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
تونس ومصر على مشارف التأهل إلى «مونديال 2026»
رودري يختار خليفته في «الكرة الذهبية»


يغيب عثمان ديمبلي مهاجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا عن الملاعب لمدة تتراوح من 6 إلى 8 أسابيع بداعي إصابة في العضلة الخلفية، كما أعلن مصدر مقرّب من اللاعب.
أما زميله في نادي العاصمة ومنتخب فرنسا ديزيريه دويه المصاب في ربلة الساق يغيب 4 أسابيع بحسب وسائل إعلام عدة.
وغادر اللاعبان مقر تجمع منتخب فرنسا وتم استدعاء جناح النصر السعودي الجديد كينجسلي كومان للحلول مكانهما.
وكان ديمبلي حلّ بدلاً من دويه مطلع الشوط الثاني من المباراة ضد أوكرانيا ضمن تصفيات مونديال 2026 قبل أن يتعرض للإصابة في العضلة الخلفية في الدقيقة 81.
وبعد أن استهل المنتخب الفرنسي مشواره في تصفيات مونديال 2026 بالفوز على مضيفته أوكرانيا 2-0، سيستضيف أيسلندا الثلاثاء المقبل على ملعب بارك دي برانس في باريس.

تصفيات كأس العالم
فرنسا
باريس سان جيرمان
عثمان ديمبلي
أوكرانيا
كينجسلي كومان
النصر السعودي
آخر الأخبار
غيث النعيمي يُتوج بلقب بطولة حمدة تريم الخيرية للشطرنج
الرياضة
غيث النعيمي يُتوج بلقب بطولة حمدة تريم الخيرية للشطرنج
اليوم 16:00
عبدالله جاسم يخطف صدارة «طواف صلالة»
الرياضة
عبدالله جاسم يخطف صدارة «طواف صلالة»
اليوم 15:55
رئيس الدولة في مقدمة مستقبليه.. ملك الأردن يصل إلى البلاد في زيارة عمل
علوم الدار
رئيس الدولة في مقدمة مستقبليه.. ملك الأردن يصل إلى البلاد في زيارة عمل
اليوم 15:54
مشاركات تستعرض ابتكارات بيطرية في "معرض أبوظبي للصيد والفروسية"
علوم الدار
مشاركات تستعرض ابتكارات بيطرية في "معرض أبوظبي للصيد والفروسية"
اليوم 15:53
صراع شرس على جوائز الأفضل في أغسطس بـ «أدنوك للمحترفين»
الرياضة
صراع شرس على جوائز الأفضل في أغسطس بـ «أدنوك للمحترفين»
اليوم 15:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©