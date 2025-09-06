ضربة موجعة.. ديمبلي يغيب 8 أسابيع



باريس (أ ف ب)



يغيب عثمان ديمبلي مهاجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا عن الملاعب لمدة تتراوح من 6 إلى 8 أسابيع بداعي إصابة في العضلة الخلفية، كما أعلن مصدر مقرّب من اللاعب.

أما زميله في نادي العاصمة ومنتخب فرنسا ديزيريه دويه المصاب في ربلة الساق يغيب 4 أسابيع بحسب وسائل إعلام عدة.

وغادر اللاعبان مقر تجمع منتخب فرنسا وتم استدعاء جناح النصر السعودي الجديد كينجسلي كومان للحلول مكانهما.

وكان ديمبلي حلّ بدلاً من دويه مطلع الشوط الثاني من المباراة ضد أوكرانيا ضمن تصفيات مونديال 2026 قبل أن يتعرض للإصابة في العضلة الخلفية في الدقيقة 81.

وبعد أن استهل المنتخب الفرنسي مشواره في تصفيات مونديال 2026 بالفوز على مضيفته أوكرانيا 2-0، سيستضيف أيسلندا الثلاثاء المقبل على ملعب بارك دي برانس في باريس.