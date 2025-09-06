الأحد 7 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

دي لافوينتي: موراتا قائد نفتخر به

دي لافوينتي: موراتا قائد نفتخر به
6 سبتمبر 2025 22:04

 
مدريد (د ب أ)


تحدث لويس دي لافوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا لكرة القدم، عن المباراة التي يخوضها المنتخب ضد تركيا مساء الأحد في تصفيات كأس العالم 2026، على ملعب قونياسبور. 

وتحدث دي لافوينتي عن دور بعض اللاعبين خاصة عندما سئل حول عدم مشاركة ألفارو موراتا المهاجم المخضرم في المباراة الماضية ضد بلغاريا يوم الخميس الماضي.
وقال مدرب إسبانيا: «لم أفسر له شيئاً، هو يعرف دوره وأنا كذلك، هناك أمور عديدة تحكم اختيار المهاجم الأساسي، ألفارو مهم جداً بالنسبة لنا، هو قائدنا ويستحق كل الفخر من البلد، وأنا فخور أن نملك لاعباً مثله في المنتخب».
وعن أويارزابال المهاجم الأساسي للمنتخب قال دي لافوينتي: «أقيم موقفه، فلقد لعب 400 مباراة مع ريال سوسيداد، وهو قادر على ذلك، لكننا لدينا خيارات عديدة، بقدرات رائعة.
كما تحدث عن موقف فيران توريس لاعب برشلونة ومدى جاهزيته للمشاركة، حيث قال: «علينا أن ننتظر حتى اللحظة الأخيرة، حتى نشعر بالتعب، أنه يعمل بشكل جاد للغاية ويحظى بثقتي الكاملة».
وانتقل للحديث عن موقف كارباخال ورودري حيث قال: «إنهما في حالة مثالية، سواء لعبا بشكل أساسي أم لا، فالمهم هو جاهزيتهما».
أما موقف روبن لونورماند مدافع أتلتيكو مدريد فقد تحدث عنه المدرب قائلاً: «نحن سعداء بوجوده، إنه أحد أفضل المدافعين في أوروبا، وينافس بقوة، ولديه تركيز كبير ومتخصص، شعارنا دائماً أن نبدأ المباراة بـ11 لاعباً وننهي بنفس العدد، وروبن يقوم بالمطلوب منه».
ويرى مدرب إسبانيا أن المنتخب يضم أفضل لاعبي العالم، حيث أكد على احترام جميع المنافسين، معتبرا أنه هناك مساحة أيضاً للتطور.
وعن المواجهة ما بين موهبتي ريال مدريد وبرشلونة، أردا جولير ولامين يامال، قال دي لافوينتي: «إنهما لاعبان كبيران، ونحن محظوظون بأن لدينا يامال، إنه ينمو ويتطور، ويؤدي من أجلنا، وسيواصل منحنا الكثير من المتعة».

تصفيات كأس العالم
إسبانيا
تركيا
موراتا
رودري
لامين يامال
برشلونة
