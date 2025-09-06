الأحد 7 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

ريفالدو يطالب بالصبر على برشلونة

ريفالدو يطالب بالصبر على برشلونة
6 سبتمبر 2025 22:26


مدريد (د ب أ)

يرى البرازيلي فيتور بوربا فيريرا الشهير بـ«ريفالدو» نجم فريق برشلونة الإسباني السابق لكرة القدم، أنه من السابق لأوانه انتقاد أداء الفريق في الوقت الحالي مع بداية الموسم ومقارنته بأداء الموسم الماضي.
ويرى ريفالدو أن الفريق سينتهي به الأمر كمرشح قوي لكل الألقاب بالموسم الحالي.
وقال ريفالدو في تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية عن مصادر إعلامية عالمية: «العام الماضي فاز الفريق بالدوري والكأس، كل شيء يحدث الآن سيتم مقارنته بالعام الماضي».
وأضاف: «هذا أمر طبيعي، لكنه الوقت لا يزال مبكرا للغاية، نعم تعادلنا مع فايكانو، حسناً، لكن المنتقدون يريدون بالفعل مقارنة ما يحدث بالموسم الماضي، وشخصياً أرى برشلونة مرشحاً بقوة في كل البطولات التي يلعبها».
ولا يرى النجم البرازيلي السابق أن الانتقادات التي يواجهها برشلونة مشكلة حقيقية، معتبراً أن الفريق اعتاد على ذلك.
وأضاف: «الفريق بدأ للتو موسمه، وهناك بطولات مهمة تبدأ قريبا مثل دوري أبطال أوروبا، وهذا سيغير المشهد تماما، فهم اعتادوا على اللعب تحت ضغط وانتقادات، ولا أراها مشكلة».
وانتقل نجم برشلونة السابق للحديث عن ريال مدريد ممتدحا المدرب تشابي ألونسو وكيفية تعامله مع فينيسوس جونيور كبديل في المباراة أمام ريال أوفيدو.
وأضاف: «لا أرى الأمر بمثابة عقوبة، إنه يدفع به كبديل ليخرج أفضل ما لديه، إنها استراتيجية تساعد فينيسيوس على النضج أكثر، وها هي تؤتي بثمارها وبدأ يسجل الأهداف».
وأضاف: «تشابي مدرب عظيم، لكنه أيضاً كان لاعباً رائعاً، ويعرف تماماً كيف يفكر لاعب مثل فينيسيوس، إنه يدرك أنه أحياناً يتعين عليك أن تجري تعديلات مع اللاعبين الكبار، لكن تشابي كأي مدرب يريد الأفضل دائماً من لاعبيه».

الدوري الإسباني
الليجا
برشلونة
ريال مدريد
ريفالدو
هانزي فليك
تشابي ألونسو
فينيسيوس جونيور
