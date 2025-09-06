ليستر سيتي يتعاقد مع حارس إسباني

لندن (د ب أ)



أعلن نادي ليستر سيتي الإنجليزي، عن تعاقده مع الحارس الإسباني فرانشيسكو فييتس، وذلك بعقد لمدة عامين. وذكر النادي الذي ينافس في دوري البطولة الإنجليزية (شامبيونشيب)، عبر موقعه الرسمي أن الحارس البالغ من العمر 26 عاماً سبق له اللعب مع ريال بيتيس مؤخراً، بعد مسيرة شهدت أيضاً لعبه في أندية بيرتامارينس وسيلتا فيجو ولوجو في إسبانيا.

وقال الحارس الجديد لليستر سيتي:»أنها خطوة كبيرة في مسيرتي، أنا سعيد للغاية أن انضم إلى هذا النادي الكبير، أرغب في بدء العمل سريعاً، وأن ألتقى بزملائي وأن أحاول الحصول على أول ثلاث نقاط مع الفريق».

وأضاف: «النادي لديه مشروع رائع وهم يقومون بعمل جيد، والمدربون هنا لديهم أسلوب يعجبني كثيراً، أنه أشبه بمزيج من الكرتين الإسبانية والإنجليزية، وهذه الطريقة التي أحب لعب كرة القدم بها».

ويحتل ليستر سيتي المركز الرابع في ترتيب دوري البطولة (شامبيونشيب) برصيد تسع نقاط بعد مرور أربع جولات.