الأحد 7 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

ريال مدريد يخفض متوسط أعمار «القادة»!

6 سبتمبر 2025 22:32

مدريد (د ب أ)

يقود الرباعي داني كارفاخال وفيديريكو فالفيردي وتيبو كورتوا وفينيسيوس جونيور تحولاً تاريخياً في تاريخ نادي ريال مدريد الإسباني.
ذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن شارة قيادة الفريق المدريدي كانت في أغلب الأحوال من نصيب اللاعبين كبار السن، حيث رحل لاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش، وسلم الشارة ببلوغه 40 عاماً.
ويخلف مودريتش في منصب قائد الفريق، داني كارباخال، البالغ من العمر 33 عاماً، ليحمل مسؤولية المنافسة على الألقاب وكذلك التفاوض على مكافآت زملائه.
يتصدر كارباخال، المولود في العاصمة الإسبانية، قائمة قادة الفريق بمتوسط أعمار أقل بكثير مقارنة بالمواسم السابقة، حيث يليه كل من فيدي فالفيردي «27 عاماً»، وحارس المرمى تيبو كورتوا «33 عاماً»، والجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور البالغ من العمر 25 عاماً.
وأشارت «ماركا» إلى أن جميع قادة ريال مدريد القدامى رحلوا بحلول العام الجاري 2025، لينخفض معدل أعمار القادة إلى 5. 29 عام.
وذكرت أنه قبل مودريتش، تعاقب على ارتداء شارة قيادة ريال مدريد لأول مرة عدد من اللاعبين البارزين مثل ناتشو فرنانديز «34 عاماً» وكريم بنزيمة «34 عاماً»، والبرازيلي مارسيلو الذي ارتداها لأول مرة ببلوغه 33 عاماً، ولكنهم جميعا اكتفوا بارتداء شارة القيادة لموسم واحد فقط.
وأوضحت الصحيفة أنه في القرن الحادي والعشرين، كان راؤول جونزاليس، أكثر لاعب احتفاظا بشارة قيادة ريال مدريد لمدة سبعة مواسم، يليه سيرخيو راموس بست سنوات ثم إيكر كاسياس لخمس سنوات.
وختمت «ماركا» أن الأمر المثير، أن راؤول جونزاليس يبقى الوحيد بين هؤلاء النجوم، الذي لم يفز بلقب دوري أبطال أوروبا، وهو يرتدي شارة النادي المدريدي على ذراعه.

الدوري الإسباني
الليجا
ريال مدريد
داني كارفاخال
فالفيردي
كورتوا
فينيسيوس جونيور
