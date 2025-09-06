الوحدة والشارقة وخورفكان تكمل عقد ربع نهائي كأس «أبوظبي الإسلامي»



مراد المصري (أبوظبي)



أكملت فرق الوحدة، وخورفكان والشارقة، عقد الأندية المتأهلة إلى الدور ربع نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» لكرة القدم، وذلك بعد تجاوزها عجمان وبني ياس ودبا على التوالي، في إياب الدور الأول، ويلتقي في ربع النهائي، الوحدة مع خورفكان، والشارقة مع العين، والنصر مع شباب الأهلي، والوصل مع الجزيرة «حامل اللقب».

وصعد «العنابي» على حساب «البرتقالي»، بفوزه المثير 4-2، على استاد راشد بن سعيد في عجمان، ليتفوق الوحدة 6-4 في إجمالي المباراتين، وتقدم عجمان بهدفي وليد أزارو، في الدقيقة 20، وجونيور في الدقيقة 22، وعاد الوحدة بـ«ريمونتادا»، وسجل «رباعية» بتوقيع دوسان تادش في الدقيقة 29، وبرناردو في الدقيقة 46، وعمر خربين «هدفين»، الأول من ضربة جزاء في الدقيقة 60، والثاني في الدقيقة 91.

ونجح الشارقة من تجديد تفوقه على دبا، بالفوز 2-0 على استاد الشارقة، ليتفوق 3-0 بمجموع المباراتين 3-0، وسجل هدفي «الملك» جويلهرم في الدقيقة التاسعة، والحسن صالح في الدقيقة 54.

وحقق خورفكان الفوز على بني ياس 1-0 على استاد بني ياس، ليتفوق 3-2 بمجموع المباراتين، وسجل بيدرو بافلوف هدف الانتصار لـ «النسور» في الدقيقة 20.