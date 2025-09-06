الأحد 7 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

إنجلترا.. «الفوز الهزيل» على «الفريق المغمور»!

إنجلترا.. «الفوز الهزيل» على «الفريق المغمور»!
6 سبتمبر 2025 22:53


لندن (أ ف ب)

حقق المنتخب الإنجليزي فوزاً هزيلاً على نظيره الأندوري بهدفين نظيفين على ملعب «فيلا بارك» في برمنجهام ضمن منافسات المجموعة الحادية عشرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال 2026.
وسجل كريستيان جارسيا (25 خطأ في مرماه) وديكلان رايس (67) الهدفين.
والفوز هو الرابع توالياً لإنجلترا في هذه التصفيات فرفعت رصيدها في صدارة المجموعة إلى 12 نقطة مقابل 7 لوصيفتها صربيا الفائزة على لاتفيا خارج ملعبها 1-0 علماً بأن صربيا خاضت مباراة أقل.
خاضت إنجلترا المباراة في غياب عدد من لاعبيها الأساسيين أمثال جود بيلينجهام وبوكايو ساكا وكول بالمر وفيل فودن بداعي الإصابة.
سيطر المنتخب الإنجليزي على مجريات اللعب تماماً وبعد محاولات عدة أبرزها للجناح أيزي إيبيريتشي تصدى لها حارس أندورا إيكر ألفاريس (15)، افتتحت التسجيل بالنيران الصديقة، عندما رفع جناح أرسنال الجديد نونو مادويكي كرة عرضية داخل المنطقة تابعها مدافع أندورا كريستيان جارسيا برأسه خطأ في شباك فريقه (25).
وانتظرت إنجلترا منتصف الشوط الثاني لتضيف الهدف الثاني عن طريق كرة رأسية لديكلان رايس مستثمراً عرضية ريس جيمس (67).
وحقق المنتخب الإنجليزي نتائج متواضعة حتى الآن بقيادة المدرب الألماني توماس توخيل، فتغلب فريقه في أول مباراة رسمية له على ألبانيا 2-0 في مارس الماضي قبل أن يفوز على لاتفيا 3-0.
ثم فاز بشق الأنفس على أندورا 1-0 في يونيو في هذه التصفيات أيضاً قبل أن يتعرض لخسارة مفاجئة أمام السنغال 1-3 في مباراة ودية في يونيو.

تصفيات كأس العالم
إنجلترا
أندورا
توماس توخيل
