البرتغال تكتسح أرمينيا بخماسية



يريفان (أ ف ب)



قاد النجم كريستيانو رونالدو المنتخب البرتغالي المُتوج أخيراً بلقب دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم، إلى افتتاح مشواره في تصفيات مونديال 2026 بأفضل طريقة وبخماسية نظيفة في مرمى مضيفه الأرميني ضمن الجولة الأولى من المجموعة السادسة.

وسجّل أهداف البرتغال كل من لاعب النصر السعودي جواو فيليكس (10 و62) وزميله في الفريق رونالدو 21 و46) ولاعب الهلال السعودي جواو كانسيلو (33).

ورفع «الدون» رصيده إلى 140 هدفاً دولياً، كما سجّل 10 أهداف في آخر 10 مباريات رسمية لمنتخب بلاده، كذلك، بات في رصيد رونالدو 942 هدفاً على المستوى الاحترافي على صعيدي النادي والمنتخب.

وخاضت البرتغال أول ظهور لها منذ الوفاة المأساوية بحادث سير لنجم وسطها ديوجو جوتا في يوليو.

وغاب عن تشكيلة البرتغال مهاجم ميلان الإيطالي رافايل لياو بسبب الإصابة، وكذلك لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي ديوجو دالوت بسبب مشكلة عضلية.

وشارك لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي فيتينيا الذي ارتدى القميص رقم 21 تكريما لجوتا، أساسياً، في قرار اتُخذ من عائلة الأخير بحسب مدرب المنتخب، الإسباني روبرتو مارتينيز.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، هيمن البرتغاليون منذ انطلاقة المباراة، حيث بلغت نسبة استحواذهم الـ 74.9 في المئة.

ولم ينتظر الضيوف طويلاً لانتزاع التقدم من كرة رأسية لفيليكس حولها إلى المرمى إثر عرضية من كانسيلو (10).

وأضاف القائد رونالدو (40 عاما) الثاني، بعد أن تابع كرة بيدرو نيتو العرضية في الشباك (21).

ودكّ كانسيلو مرمى أصحاب الأرض بالثالث، ذلك بعد تسديدة لرونالدو تصدى لها الحارس في المرة الأولى، قبل أن يتابعها الأول في الشباك (32).

وعزّز رونالدو غلّة بلاده بهدف رابع حمل الرقم 140 له على المستوى الدولي، من تسديدة صاروخية من خارج المنطقة (46).

وتوالت فصول الهيمنة البرتغالية عبر فرص عدّة لجواو نيفيش وبرونو فرنانديز، لكن فيليكس لم ينتظر طويلا لتسجيل هدفه الشخصي الثاني والخامس لفريقه بعدما ارتدت له الكرة من مدافع أرميني قبل أن يتابعها على دفعتين في المرمى (61).