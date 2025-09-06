«الأبيض الأولمبي» يعزز الصدارة بـ «ثنائية» أمام هونج كونج



معتصم عبدالله (أبوظبي)



تمسك منتخبنا الأولمبي بصدارة المجموعة التاسعة في تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2026 بالسعودية، بعدما حقق فوزاً مستحقاً على هونج كونج 2-0، في المباراة التي أقيمت على استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة.

وفي المباراة الأخرى، لحساب المجموعة ذاتها، واصل منتخب إيران ملاحقة «الأبيض»، بعدما تغلب على جوام 6-0، بفضل أهداف علي رضا صفري في الدقيقة 42، والبدلاء كسرى طاهري في الدقائق 46 و74 و79، وسعيد ساهرخيزان في الدقيقة 84، ومحمد جواد حسينزاد في الدقيقة 90.

ورفع «الأبيض الأولمبي» رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، متساوياً مع إيران، لكنه يتفوق بفارق الأهداف، فيما بقي رصيد هونج كونج وجوام خالياً من النقاط، وتقام الجولة الثالثة والحاسمة يوم الثلاثاء المقبل، حيث يلتقي منتخبنا مع إيران في «قمة مرتقبة»، بينما يواجه منتخب هونج كونج نظيره جوام.

وكانت الجولة الأولى قد شهدت فوز «الأبيض الأولمبي» بنتيجة قياسية على جوام 13-0، فيما تخطت إيران منتخب هونج كونج 4-0، ويتأهل إلى النهائيات أصحاب المركز الأول في كل مجموعة، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني في المجموعات الـ11، لتنضم إلى السعودية «المستضيفة».

وشهدت مواجهة منتخبنا وهونج كونج بداية متكافئة، حيث غابت الأهداف في الشوط الأول، رغم أفضلية منتخبنا الذي أهدر عدداً من الفرص المحققة، أبرزها رأسية منصور المنهالي في الدقيقة 22، وتسديدة جونيور نيداي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

وفي الشوط الثاني، نجح «الأبيض» في ترجمة تفوقه، حيث افتتح جونيور نيداي التسجيل في الدقيقة 58، بعد متابعته لرأسية منصور المنهالي داخل المنطقة، ورد منتخب هونج كونج بمحاولات «خجولة»، أبرزها تسديدة ما هي واي التي تصدى لها الحارس خالد توحيد ببراعة في الدقيقة 60، ثم رأسية ماتيو التي مرت بجوار القائم في الدقيقة 62.

وعزز «البديل» علي المعمري تقدم منتخبنا بالهدف الثاني في الدقيقة 81، من كرة رأسية متقنة، بعد عرضية ريتشارد أوكونور، ليؤمن «الأبيض» الفوز والنقاط الثلاث، وكاد عيسى خلفان أن يضيف هدفاً ثالثاً في الدقيقة 89، إلا أن محاولته أوقفها الحارس.