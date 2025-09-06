«الزعيم» يجني المكاسب المستقبلية بإقصاء كلباء

معتز الشامي (أبوظبي)



نجح العين في فرض شخصيته وتجاوز كلباء، في إياب الدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ليحجز موقعه في ربع النهائي، بعد الفوز بركلات الترجيح 1-3، حيث كان الوقت الأصلي للقاء انتهى بالتعادل من دون أهداف، فيما تعادل الفريقان في الذهاب بنتيجة 1-1.

ولم يكن الفوز في لقاء كلباء مجرد بطاقة تأهل، بإحدى البطولات المحلية التي يتمسك العين بالمنافسة على لقبها، بل حمل في طياته العديد من المكاسب الفنية والمعنوية، التي تعزز مسيرة «الزعيم» في الموسم الجديد.

تمثلت أبرز المكاسب في استعادة الفريق للثقة، في ظل غياب الأساسيين، حيث أثبت باقي العناصر أن «العين بمن حضر» بالفعل وليس بالأقوال، فالتأهل جاء في ظروف ضاغطة وصعبة، وفي ظل غياب 10 عناصر من التشكيلة الأساسية، ما بين الاستدعاء للمنتخبات المختلفة والغياب لظروف الإصابة. لكن العين أظهر شخصية قوية، سواء داخل أرض الملعب، عبر السيطرة على أغلب فترات اللعب، أو في تنفيذ ركلات الترجيح، حيث بدا اللاعبون أكثر تركيزاً وإصراراً على الفوز، وهو ما يعكس حالة من النضج الذهني والانضباط الفني، رغم أن أغلب المشاركين في اللقاء ضمن عناصر فريق الرديف، أو لاعبين بصفوف المراحل السنية.

كما برزت مجموعة من الوجوه الجديدة، لتؤكد أن الفريق يملك قاعدة من المواهب، وكذلك الصفقات الجديدة التي كان لها نصيب، حيث خطف يحيى بن خالق الأضواء بجرأته وتحركاته التكتيكية، بينما قدم حسين رحيمي أداءً لافتاً، وكان مصدر إزعاج لدفاعات كلباء، بالإضافة إلى المدافع راتنيك الذي أثبت صلابة دفاعية وحضوراً بدنياً متميزاً، كما واصل عبد الكريم تراوري مساره من حيث المستوى اللافت والمتميز والثابت مع الفريق.

وتوج ماتيوس بالاسيوس مجهوداته بحسم جائزة «رجل المباراة»، بعد الأداء المتميز الذي قدمه أمام كلباء، إلى جانب تنفيذه بنجاح لأول ركلة جزاء لفريقه، ما عزز من حظوظ العين في حسم التأهل.

في حين أظهر أمادو نيانج أنه ورقة رابحة يمكن الاعتماد عليها في أوقات صعبة، وهذه العناصر منحت المدرب فلاديمير إيفيتش مؤشرات إيجابية حول جاهزية البدلاء، وعمق الخيارات المتاحة، وهو أمر ضروري لمواجهة ضغط المباريات والمنافسة على أكثر من بطولة.

وتاريخياً كان التأهل على حساب كلباء هو الثالث للعين، في تاريخ البطولة أمام الفريق ذاته، والثاني عبر ركلات الترجيح بعد نصف نهائي موسم 2024-2025، هذه السلسلة رسّخت تفوق العين على منافسه في هذه المسابقة، وأضفت بعداً تاريخياً أمام «النمور»، كما أن وصول العين إلى ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي يعد الثامن في تاريخه، بعد أعوام، وهذا الرقم يضع العين بين أكثر الأندية حضوراً واستمرارية في أدوار الحسم.

من جانبه، أبدى فلاديمير إيفيتش رضاه عن أداء لاعبيه خلال اللقاء، وقال: «كانت مباراة صعبة بالطبع، في طقس حار ورطوبة عالية، كما أثرت حالة أرضية الملعب على حركة الكرة أيضاً، لقد كنا الأفضل في صناعة الفرص، والفريق الذي استحق التأهل، بعدما صنعنا عدة فرص محققة للتسجيل، ولكن لم يحالفنا الحظ، وقد تأهلنا بالفعل».

وأضاف: «كلباء فريق قوي ومدرب جيد للغاية، لقد صعبوا مهمتنا كثيراً ولم يكن التأهل سهلاً، وخضنا مباراة بنقص في العناصر الأساسية، وهم أيضاً يغيب عنهم 3 عناصر مهمة، وبالتالي كان هدفنا التأهل للمرحلة التالية، وهو ما تحقق بالفعل. وأضاف: «راض عن الأداء الذي قدمه اللاعبون، خصوصاً أننا دفعنا بعدد كبير من البدلاء والوجوه التي نعدها للمستقبل، وتعتبر مكاسب بالنسبة لنا سيتم تطويرها بشكل مكثف مع الفريق الأول خلال مسيرة الموسم بشكل عام».