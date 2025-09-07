سابالينكا «الملكة» في «فلاشينج ميدوز»

نيويورك (أ ف ب)



احتفظت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة أولى عالمياً بلقبها بطلة لفلاشينج ميدوز، آخر البطولات الأربع الكبرى في التنس، بفوزها على الأميركية أماندا أنيسيموفا 6-3 و7-6 في المباراة النهائية، وباتت سابالينكا أول لاعبة منذ 11 عاماً تفوز باللقب لعامين متتاليين في نيويورك.

وكانت الأميركية سيرينا وليامز آخر لاعبة تحقق هذا الإنجاز، حيث فازت بثلاث نسخ متتالية بين عامي 2012 و2014.

وقالت سابالينكا «لا استطيع أن أجد الكلمات المناسبة للتعبير عن شعوري، إنه أمر جنوني، جميع الدروس القاسية جعلت هذا اللقب أكثر قيمة».

واللقب هو الرابع الكبير لسابالينكا في بطولات الجراند سلام، بعد تتويجها في أستراليا المفتوحة عامي 2023 و2024 وفي فلاشينج ميدوز العام الماضي.

وبلغت البيلاروسية ثالث نهائي لها هذا الموسم، حيث سبق أن خسرت أمام الأميركية ماديسون كيز في بطولة استراليا المفتوحة، وأمام الأميركية كوكو جوف في نهائي رولان جاروس، وثأرت سابالينكا بالتالي من أنيسيموفا التي هزمتها في نصف نهائي ويمبلدون.

أما أنيسيموفا منيت بثاني خسارة لها توالياً في بطولة كبرى بعد سقوطها أنام البولندية إيجا شفيونتيك في نهائي ويمبلدون بنتيجة ساحقة 0-6 و0-6.

وقالت أنيسيموفا «خسارة مباراتين نهائيتين توالياً أمر صعب للغاية، أعتقد بأني لم أكافح بما فيه الكفاية لتحقيق أحلامي».

وكان عزاء أنيسيموفا أنها لا تزال تتفوق على منافستها في المواجهات المباشرة، حيث تغلبت عليها ست مرات مقابل 4 هزائم.

حققت سابالينكا فوزها الرقم مئة في بطولات الجراند سلام في سابع نهائي كبير تخوضه، بعد أن تقدمت 2-0 مطلع المجموعة الأولى قبل أن ترد الأميركية بإحراز الأشواط الثلاثة التالية لتتقدم 3-2.

بيد أن سابالينكا استعادت توازنها وفازت بالأشواط الأربعة التالية لتحسم المجموعة الأولى في مصلحتها.

وفي الثانية، تبادلت اللاعبتان كسر الإرسال مرتين، ثم سنحت أمام سابالينكا فرصة حسم المباراة في مصلحتها، عندما تقدمت 5-4 والإرسال في حوزتها لكن الأميركية نجحت في إدراك التعادل 5-5 قبل أن تحتكما لجولة فاصلة فازت بها سابالينكا لتحسمها 7-3 وتفوز بالمباراة في ساعة و34 دقيقة.

وهي المرة التاسعة عشرة توالياً التي تحسم فيها سابالينكا جولة فاصلة في مصلحتها.

وعلى الرغم من خسارتها، سترتقي إنيسيموفا إلى المركز الرابع في التصنيف العالمي مطلع الأسبوع المقبل، أما سابالنيكا فكانت ضمنت بقاءها في المركز الأول بمجرد بلوغها ربع النهائي.

وعموماً وبعد فوزها في بريزبين الأسترالية وميامي الأميركية ومدريد خلال النصف الأول من الموسم، لم تصل سابالينكا إلى نهائي في بطولات ودورات رابطة اللاعبات المحترفات منذ هزيمتها في رولان جاروس في أوائل يونيو الماضي.

وبعد إقصائها من نصف نهائي ويمبلدون في يوليو، شاركت البيلاروسية فقط في دورة واحدة هي سينسيناتي للألف نقطة استعدادا لفلاشينج ميدوز، لكنها فقدت لقب الدورة بخروجها من ربع النهائي، وحصلت سابلينكا على جائزة مالية قدرها 5 ملايين دولار، بفضل تتويجها، مقابل 2.5 مليون لأنيسيموفا.

