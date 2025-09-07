فيليز سارسفيلد «سوبر» الأرجنتين



بوينس آيرس (د ب أ)



تُوج فيليز سارسفيلد بلقب كأس السوبر الأرجنتيني لكرة القدم، وذلك بعد تغلبه على سنترال كوردوبا 2- صفر.

ونجح فيليز سارسفيلد، بطل الدوري الأرجنتيني موسم 2024، في إضافة لقب السوبر لخزائنه، وهي المرة الثانية في تاريخه، بعدما تُوج بنسخة عام 2013، وعادل فيليز سارسفيلد عدد ألقاب بوكا جونيورز في البطولة، وهو الذي فاز بها مرتين أيضاً، وهو على بعد لقب واحد من معادلة رقم ريفر بليت أكثر الفرق تتويجاً باللقب.

وتقدم فيليز عن طريق جانو جوردون في الدقيقة 50، قبل أن ينجح اللاعب ذاته في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 86، ويحتل فيليز سارسفيلد المركز الثالث عشر بالمجموعة الثانية ببطولة الدوري الأرجنتيني موسم 2025، فيما يحتل سنترال كوردوبا المركز الحادي عشر.