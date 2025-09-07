كين ينتقد منتخب إنجلترا!



لندن (د ب أ)



انتقد روي كين، نجم مانشستر يونايتد السابق، أداء منتخب إنجلترا، وما أسماه بالاعتماد على الأسلوب القديم بالتمريرات الجانبية والخلفية، بعد فوز مخيب للآمال على أندورا 2 - صفر، في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026 لكرة القدم.

صرح كين في الاستوديو التحليلي عبر قناة (آي تي في): «المدرب توماس توخيل لم يكن سعيداً في نهاية المباراة».

أضاف: «المنتخب الإنجليزي أدى بأسلوبه القديم، بسبب اللجوء كثيراً للتمريرات الخلفية والجانبية، خاصة في الشوط الثاني، وتابعنا الهدفين، خاصة الهدف الثاني الذي جاء من كرة عرضية، عليهم الاعتماد أكثر على الكرات العرضية، ولا يعقدون المباراة على أنفسهم، لأنهم مرروا الكرة كثيراً إلى الخلف».

ورفع المنتخب الإنجليزي رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة الحادية عشرة، محققاً العلامة الكاملة، ويستعد لمواجهة صربيا، يوم الثلاثاء المقبل، في جولة جديدة من التصفيات الأوروبية.