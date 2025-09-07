الإثنين 8 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كين ينتقد منتخب إنجلترا!

كين ينتقد منتخب إنجلترا!
7 سبتمبر 2025 10:11

 
لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
ديباي.. «أمسية تاريخية» في «الثلاثية الهولندية»!
هدف رونالدو يخلد ذكرى جوتا


انتقد روي كين، نجم مانشستر يونايتد السابق، أداء منتخب إنجلترا، وما أسماه بالاعتماد على الأسلوب القديم بالتمريرات الجانبية والخلفية، بعد فوز مخيب للآمال على أندورا 2 - صفر، في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026 لكرة القدم.
صرح كين في الاستوديو التحليلي عبر قناة (آي تي في): «المدرب توماس توخيل لم يكن سعيداً في نهاية المباراة».
أضاف: «المنتخب الإنجليزي أدى بأسلوبه القديم، بسبب اللجوء كثيراً للتمريرات الخلفية والجانبية، خاصة في الشوط الثاني، وتابعنا الهدفين، خاصة الهدف الثاني الذي جاء من كرة عرضية، عليهم الاعتماد أكثر على الكرات العرضية، ولا يعقدون المباراة على أنفسهم، لأنهم مرروا الكرة كثيراً إلى الخلف».
ورفع المنتخب الإنجليزي رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة الحادية عشرة، محققاً العلامة الكاملة، ويستعد لمواجهة صربيا، يوم الثلاثاء المقبل، في جولة جديدة من التصفيات الأوروبية.

إنجلترا
منتخب إنجلترا
تصفيات كأس العالم
أندورا
هاري كين
صربيا
آخر الأخبار
الذهب يحوم قرب قمة غير مسبوقة
اقتصاد
الذهب يحوم قرب قمة غير مسبوقة
اليوم 07:34
رجال إطفاء يعملون في موقع مقر الحكومة الأوكرانية عقب استهدافه (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا تستهدف مقر الحكومة الأوكرانية
اليوم 02:15
فارسين أغابكيان
الأخبار العالمية
وزيرة الشؤون الخارجية الفلسطينية لـ «الاتحاد»: الاعترافات بدولة فلسطين تعزز الدعم الدولي لحقوقنا المشروعة
اليوم 02:15
أطفال سودانيون في أحد مخيمات النزوح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الكوليرا» يتفاقم بمعسكرات النزوح في السودان
اليوم 02:15
إزالة 75 ألف متر مكعب من الأنقاض المنتشرة في الطرقات والمرافق العامة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
السعودية تطلق مشروعاً لإزالة الأنقاض في دمشق وريفها
اليوم 02:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©