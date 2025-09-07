الإثنين 8 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

نيجيريا تحافظ على أمل التأهل إلى «مونديال 2026»

نيجيريا تحافظ على أمل التأهل إلى «مونديال 2026»
7 سبتمبر 2025 10:22

أبوجا (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
ديباي.. «أمسية تاريخية» في «الثلاثية الهولندية»!
هدف رونالدو يخلد ذكرى جوتا


حافظت نيجيريا على آمالها في بلوغ نهائيات كأس العالم 2026، بفوزها الصعب على رواندا 1-0 في أبوجا، خلال منافسات المجموعة الثالثة من التصفيات الأفريقية.
وسجل مهاجم ولفرهامبتون الإنجليزي الجديد تولو أروكوداري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 51 بعد نزوله احتياطياً مطلع الشوط الثاني.
ورفعت نيجيريا رصيدها إلى 10 نقاط من 7 مباريات في المركز الثالث وراء جنوب أفريقيا المتصدرة مع 16 نقطة، وبنين صاحبة المركز الثاني برصيد 11 نقطة.
كان حارس رواندا فياكر نتواري نجم المباراة بلا منازع، بتصديه لأكثر من كرة خطرة للمهاجمين النيجيريين.
وكما كان متوقعاً، ضغط المنتخب النيجيري بقوة في مطلع المباراة، وظن أنصار «النسور السوبر» بأن مهاجم غلطة سراي التركي فيكتور أوسيمين افتتح التسجيل لفريقهم، لكن الهدف لم يحتسب بداعي التسلل بعد مرور 8 دقائق.
وتدخل نتواري مرتين لإنقاذ مرماه من محاولتي موزيس سيمون وأليكس أ تباعاً في الشوط الأول.
وبعد أن افتتح أروكوداري التسجيل (51)، فشل مهاجم أتالانتا الإيطالي أديمولا لوكمان في تعزيز تقدم فريقه، بإضاعة فرصة سهلة (63)، قبل أن يتدخل الحارس الرواندي مرة جديدة للتصدي لمحاولة قائد نيجيريا ويلفريد نديدي في الدقيقة 66، وتحل نيجيريا ضيفة على جنوب أفريقيا الثلاثاء، في حين تستضيف بنين ليسوتو.

 

تصفيات كأس العالم
نيجيريا
رواندا
فيكتور أوسيمين
جنوب أفريقيا
آخر الأخبار
الذهب يحوم قرب قمة غير مسبوقة
اقتصاد
الذهب يحوم قرب قمة غير مسبوقة
اليوم 07:34
رجال إطفاء يعملون في موقع مقر الحكومة الأوكرانية عقب استهدافه (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا تستهدف مقر الحكومة الأوكرانية
اليوم 02:15
فارسين أغابكيان
الأخبار العالمية
وزيرة الشؤون الخارجية الفلسطينية لـ «الاتحاد»: الاعترافات بدولة فلسطين تعزز الدعم الدولي لحقوقنا المشروعة
اليوم 02:15
أطفال سودانيون في أحد مخيمات النزوح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الكوليرا» يتفاقم بمعسكرات النزوح في السودان
اليوم 02:15
إزالة 75 ألف متر مكعب من الأنقاض المنتشرة في الطرقات والمرافق العامة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
السعودية تطلق مشروعاً لإزالة الأنقاض في دمشق وريفها
اليوم 02:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©