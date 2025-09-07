نيجيريا تحافظ على أمل التأهل إلى «مونديال 2026»

أبوجا (أ ف ب)



حافظت نيجيريا على آمالها في بلوغ نهائيات كأس العالم 2026، بفوزها الصعب على رواندا 1-0 في أبوجا، خلال منافسات المجموعة الثالثة من التصفيات الأفريقية.

وسجل مهاجم ولفرهامبتون الإنجليزي الجديد تولو أروكوداري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 51 بعد نزوله احتياطياً مطلع الشوط الثاني.

ورفعت نيجيريا رصيدها إلى 10 نقاط من 7 مباريات في المركز الثالث وراء جنوب أفريقيا المتصدرة مع 16 نقطة، وبنين صاحبة المركز الثاني برصيد 11 نقطة.

كان حارس رواندا فياكر نتواري نجم المباراة بلا منازع، بتصديه لأكثر من كرة خطرة للمهاجمين النيجيريين.

وكما كان متوقعاً، ضغط المنتخب النيجيري بقوة في مطلع المباراة، وظن أنصار «النسور السوبر» بأن مهاجم غلطة سراي التركي فيكتور أوسيمين افتتح التسجيل لفريقهم، لكن الهدف لم يحتسب بداعي التسلل بعد مرور 8 دقائق.

وتدخل نتواري مرتين لإنقاذ مرماه من محاولتي موزيس سيمون وأليكس أ تباعاً في الشوط الأول.

وبعد أن افتتح أروكوداري التسجيل (51)، فشل مهاجم أتالانتا الإيطالي أديمولا لوكمان في تعزيز تقدم فريقه، بإضاعة فرصة سهلة (63)، قبل أن يتدخل الحارس الرواندي مرة جديدة للتصدي لمحاولة قائد نيجيريا ويلفريد نديدي في الدقيقة 66، وتحل نيجيريا ضيفة على جنوب أفريقيا الثلاثاء، في حين تستضيف بنين ليسوتو.