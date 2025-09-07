رودري: الكرة الذهبية «نسمة هواء» في عام صعب!



لندن (د ب أ)



قال رودري، نجم وسط منتخب إسبانيا ومانشستر سيتي الإنجليزي، إن فوزه بجائزة الكرة الذهبية «بالون دور» العام الماضي كان بمثابة نسمة هواء في عام صعب، لكنه لم يعوضه عن غيابه الطويل بسبب الإصابة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً غاب عن معظم فترات الموسم الماضي، بسبب تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي، ورغم فوزه بالجائزة بعد شهر من تعرضه لتلك الإصابة، لم يقلل ذلك من خيبة أمله.

وأضاف رودري في مؤتمر صحفي قبل مواجهة إسبانيا وتركيا بتصفيات كأس العالم الأحد: «الإصابة أهم بكثير من الكرة الذهبية، لقد كانت نسمة هواء بالنسبة لي في ذلك الوقت حينما كنت أمر بوقت صعب حقاً».

وتابع: «أنا سعيد بذلك التكريم، ولكنه غير مفيد بالنسبة لي».

وأوضح رودري: «لا زلت أريد أن أكون نفس اللاعب وقبل ذلك حينما تمر بتلك المرحلة ذهنياً، ترغب في العودة إلى مستواك وترغب في الاستمتاع بكرة القدم مرة أخرى، وهذا هدفي الوحيد».

وقال: «حتى الآن لعبت مباراتين في هذا الموسم مع النادي وخضت مباراة كاملة، وأنا الآن أسعى للعودة إلى مستواي في أسرع وقت ممكن».

ويدرك رودري، الذي شارك بديلاً بعد ساعة من اللعب في المباراة التي فاز بها فريقه على بلغاريا 3- صفر، أنه سيجد منافسة قوية على مركزه في المنتخب مع مارتن زوبميندي، الذي انضم إلى أرسنال الإنجليزي هذا الصيف.

لكن رودري لم يرحب بذلك فقط، بل أخبر زميله البالغ من العمر 26 عاماً بأنه يمثل مستقبل الفريق.

وقال رودري: «إنه لاعب رائع ولديه الانضباط والعقلية اللازمان من أجل أن يكون الأفضل إذا لم يكن ذلك الآن».

وأضاف: «تحدثت إليه في اليوم التالي، وأخبرته أن وقته قد حان وأنني سأترك له مفاتيح الفريق».