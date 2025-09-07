الإثنين 8 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
توخيل يعترف بتواضع مستوى إنجلترا

توخيل يعترف بتواضع مستوى إنجلترا
7 سبتمبر 2025 10:57


لندن (د ب أ)

أبدى توماس توخيل، مدرب منتخب إنجلترا، عدم رضاه التام عن أداء الفريق، بعد الفوز 2 - صفر على أندورا، في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026 لكرة القدم.
صرح توخيل، عبر قناة (آي تي في)، عقب اللقاء: «أجواء الجماهير في المدرجات كانت مختلفة تماماً عن جمهور الأندية في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن الحماس كان موجوداً، والأداء كان مقبولاً، وكان يجب أن نسجل المزيد من الأهداف».
أشار المدرب الألماني: «بعد التقدم بالهدف الأول، فقدنا الكرة كثيراً لمدة 10 أو 15 دقيقة، وفقدنا تركيزنا أيضاً، ولكن في الشوط الثاني تحسنّا نسبياً، وكان من المفترض أن نسجل المزيد».
وأشاد المدير الفني لمنتخب إنجلترا بأداء إليوت أندرسون في أول ظهور له بقميص المنتخب الإنجليزي، قائلاً: «لقد قدم أداءً جيداً للغاية، رغم أنه كان متوتراً على مدار الأسبوع منذ انضمامه من المعسكر، ولكن شجعناه كثيراً، ونجح في اجتياز الاختبار، وقد يلعب أمام صربيا يوم الثلاثاء».
وبرر توماس توخيل افتقاد الفريق للأداء السريع، قائلاً: إن الثلاثي إيبيريتشي إيزي ونوني مادويكي وماركوس راشفورد، افتقدوا التركيز للحظات، وتذبذب مستواهم.
وتابع: «هذا الأمر وارد في مواجهة الفرق الضعيفة، وكان يجب أن نسجل الهدف الثاني مبكراً، ليمنحنا حرية أكبر».
وأتم توماس توخيل تصريحاته: «تعلمنا الكثير، وأنا سعيد من أجل اللاعبين، والآن تركيزنا على إثبات جدارتنا أمام صربيا».
وحقق منتخب إنجلترا فوزه الرابع على التوالي، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة، محققاً العلامة الكاملة في صدارة المجموعة الحادية عشرة.

 

