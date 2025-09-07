«ملوك السرعة» في «البريميرليج»!



معتز الشامي (أبوظبي)



سجّل جاكسون تشاتشوا، لاعب وولفرهامبتون، أسرع معدل سرعة بين لاعبي الدوري الإنجليزي حتى الآن هذا الموسم، في خسارة فريقه 3-2 على أرضه أمام إيفرتون.

وسجل الدولي الكاميروني سرعة بلغت 37.30 كيلومتر في الساعة، ضمن الجولة الثالثة، بعد مشاركته الأولى مع وولفرهامبتون، منذ انتقاله من هيلاس فيرونا الإيطالي.

وسجل تشاتشوا أسرع معدل سرعة للاعب هذا الموسم بفارق كبير، أقل بقليل من 1 كم في الساعة أسرع من مواطنه برايان مبيومو، الذي سجل سرعة 36.36 كم في الساعة مع مانشستر يونايتد أمام فولهام في الجولة الثانية.

ويليه دان جيمس لاعب ليدز يونايتد، بـ 36.14 كم في الساعة على أرضه أمام نيوكاسل يونايتد في الجولة الثالثة، وأصبح مدافع وولفرهامبتون ثالث أسرع لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي، منذ بدء جمع مثل هذه البيانات في موسم 2020-2021.

وكان مدافع توتنهام، ميكي فان دي فين، أسرع لاعب تم تسجيله على الإطلاق في «البريميرليج»، حيث بلغت سرعته القصوى 37.38 كم في الساعة ضد برينتفورد في يناير 2024، ويحل كايل ووكر في المركز الثاني بالقائمة، حيث سجّل الظهير الأيمن سرعة 37.31 كم في الساعة مع مانشستر سيتي أمام إيفرتون في مايو 2023.



الأسرع في تاريخ البريميرليج

ميكي فان دي فين (توتنهام): 37.38 كم

كايل ووكر (مانشستر سيتي): 37.31 كم

جاكسون تشاتشوا (وولفرهامبتون): 37.30 كم

ميكي فان دي فين (توتنهام): 37.23 كم

ميكي فان دي فين (توتنهام): 37.12 كم

تشيدوزي أوجبيني (لوتن تاون): 36.93 كم

أنتوني إيلانجا (نوتنجهام): 36.91 كم

بيدرو نيتو (وولفرهامبتون): 36.86 كم

جاكوب مودر (برايتون): 36.84 كم

دومينيك سوبوسلاي (ليفربول): 36.76 كم