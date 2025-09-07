الإثنين 8 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ساليبا يصدم أرسنال!

ساليبا يصدم أرسنال!
7 سبتمبر 2025 11:26


لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
مبابي يجيب.. من بطل «الشامبيونزليج»؟
«المدرب السري» لهدافي العالم يغزو «البريميرليج»!


تلقى نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، أنباء صادمة، بشأن موقف مدافعه الفرنسي الدولي ويليام ساليبا، والذي كان قد تعرض للإصابة في مباراة فريقه ضد ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز، والتي فاز فيها الأخير 1-صفر.
وكشفت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن مدافع أولمبيك مارسيليا السابق، كان قد اشتكى من إصابة في الكاحل، خلال بداية الحصة التدريبية لمنتخب فرنسا، وبناء على ذلك لن يكون اللاعب متاحاً للمشاركة في المباريات لمدة 3 إلى 4 أسابيع.
وسيفتقد منتخب فرنسا جهود مدافع أرسنال في التوقف الدولي القادم بشهر أكتوبر، بينما سيغيب ساليبا «24 عاماً» عن مباراتي فريقه في الدوري الإنجليزي ضد مانشستر سيتي (يوم 21 سبتمبر)، ونيوكاسل يوم 28 من نفس الشهر، كما يفقد أرسنال جهوده في بداية مشواره بدوري أبطال أوروبا عندما يواجه أتلتيك بلباو الإسباني على ملعب سان ماميس.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
أرسنال
مانشستر سيتي
نيوكاسل
دوري أبطال أوروبا
آخر الأخبار
الذهب يحوم قرب قمة غير مسبوقة
اقتصاد
الذهب يحوم قرب قمة غير مسبوقة
اليوم 07:34
رجال إطفاء يعملون في موقع مقر الحكومة الأوكرانية عقب استهدافه (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا تستهدف مقر الحكومة الأوكرانية
اليوم 02:15
فارسين أغابكيان
الأخبار العالمية
وزيرة الشؤون الخارجية الفلسطينية لـ «الاتحاد»: الاعترافات بدولة فلسطين تعزز الدعم الدولي لحقوقنا المشروعة
اليوم 02:15
أطفال سودانيون في أحد مخيمات النزوح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الكوليرا» يتفاقم بمعسكرات النزوح في السودان
اليوم 02:15
إزالة 75 ألف متر مكعب من الأنقاض المنتشرة في الطرقات والمرافق العامة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
السعودية تطلق مشروعاً لإزالة الأنقاض في دمشق وريفها
اليوم 02:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©