ساليبا يصدم أرسنال!



لندن (د ب أ)



تلقى نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، أنباء صادمة، بشأن موقف مدافعه الفرنسي الدولي ويليام ساليبا، والذي كان قد تعرض للإصابة في مباراة فريقه ضد ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز، والتي فاز فيها الأخير 1-صفر.

وكشفت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن مدافع أولمبيك مارسيليا السابق، كان قد اشتكى من إصابة في الكاحل، خلال بداية الحصة التدريبية لمنتخب فرنسا، وبناء على ذلك لن يكون اللاعب متاحاً للمشاركة في المباريات لمدة 3 إلى 4 أسابيع.

وسيفتقد منتخب فرنسا جهود مدافع أرسنال في التوقف الدولي القادم بشهر أكتوبر، بينما سيغيب ساليبا «24 عاماً» عن مباراتي فريقه في الدوري الإنجليزي ضد مانشستر سيتي (يوم 21 سبتمبر)، ونيوكاسل يوم 28 من نفس الشهر، كما يفقد أرسنال جهوده في بداية مشواره بدوري أبطال أوروبا عندما يواجه أتلتيك بلباو الإسباني على ملعب سان ماميس.