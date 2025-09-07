الإثنين 8 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
مبابي يطرق أبواب التاريخ في فرنسا

مبابي يطرق أبواب التاريخ في فرنسا
7 سبتمبر 2025 11:32

 
معتز الشامي (أبوظبي)

عادل كيليان مبابي رصيد أهداف الأسطورة تييري هنري مع منتخب فرنسا بـ51 هدفاً، بعدما سجل هدفاً رائعاً من مجهود فردي في الدقيقة 82، ليضاعف تقدم «الديوك» في الفوز 2-0 على أوكرانيا في تصفيات كأس العالم 2026.
ويتخلف مهاجم ريال مدريد «26 عاماً» بفارق 6 أهداف عن الرقم القياسي لمنتخب فرنسا، الذي يحمله مهاجم أرسنال وتشيلسي السابق أوليفييه جيرو، والذي يبلغ 57 هدفاً، حيث يحتاج إلى 7 أهداف ليصبح الهداف التاريخي لمنتخب «الديوك».
وكان هنري جزءاً من تشكيلة فرنسا التي فازت بكأس العالم 1998 على أرضها وهو في سن العشرين، بينما كان مبابي يبلغ 19 عاماً فقط، عندما فاز المنتخب الفرنسي بالبطولة في روسيا عام 2018. 
وكلاهما يقفان وراء جيرو في قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة مع منتخب فرنسا برصيد 137 مباراة، حيث أنهى هنري مسيرته الدولية برصيد 123 مباراة، بينما لعب مبابي حاليا 90 مباراة.
وسجل مبابي 51 هدفاً في 32 مباراة أقل من هنري (91 مقارنة بـ 123)، وجاء هدفه الـ51 بعد الهدف الافتتاحي الذي أحرزه مايكل أوليس في الدقيقة العاشرة، ويبدو مبابي الآن في طريقه لتجاوز جيرو، الذي اعتزل اللعب الدولي العام الماضي، عقب هزيمة فرنسا أمام إسبانيا في نصف نهائي بطولة أوروبا، وقال قائد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي: «إن معادلة عدد أهداف هنري مع منتخب فرنسا في سن 26 عاماً يعد جنوناً».
وأضاف: «إنه لشرف لي أن أعادل لاعبا مثل هنري، والجميع يدرك ما يعنيه لنا نحن الفرنسيين، وخاصة للمهاجمين، إنه شخص مهّْد الطريق، وأكنّ له احتراماً وإعجاباً كبيرين، والرقم القياسي يقترب، لكنني لا أفكر فيه، لا أعرف إن كان ذلك لأنني أعتقد أنني قادر على تحطيمه من عدمه وهناك أمور أهم».

 

فرنسا
ريال مدريد
كيليان مبابي
تيري هنري
أوليفييه جيرو
تصفيات كأس العالم
