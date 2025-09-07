الإثنين 8 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

رودري يختار خليفته في «الكرة الذهبية»

رودري يختار خليفته في «الكرة الذهبية»
7 سبتمبر 2025 12:30

 
معتز الشامي (أبوظبي)

فاجأ رودري هيرنانديز، الحائز على جائزة الكرة الذهبية 2024، الكثيرين بكشفه عن مرشحه المفضل لخلافته في الفوز بالجائز للعام الحالي 2025، وقال لاعب وسط مانشستر سيتي، إنه يتمنى أن يرى زميلاً له في المنتخب الإسباني مثل لامين يامال أو بيدري يرفعان الكرة الذهبية، لكنه أقرّ بأن أداء باريس سان جيرمان هذا الموسم يضع العديد من لاعبيه في صدارة السباق.
وتقام النسخة التاسعة والستون من حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية، أعرق جائزة فردية في عالم كرة القدم، يوم 22 سبتمبر على مسرح شاتليه الشهير في باريس.
وأوضح رودري، في مؤتمر صحفي، صعوبة اختيار الفائز، حيث قال: «لديّ تفضيلات لزملائي في الفريق، لكن الحقيقة هي أن سان جيرمان كان فريق الموسم، وسيكون من الصعب عدم منحه لأحد لاعبيه».
وسلّط الدولي الإسباني الضوء على لاعبين من باريس سان جيرمان تحديداً، عثمان ديمبلي وفيتينيا، اللذين يعتبرهما من أبرز المرشحين للفوز بالجائزة، وأضاف: «كنت سعيداً جداً من أجل لويس إنريكي وفابيان رويز، بدافع التعاطف، أتمنى أن تذهب الجائزة إلى لامين أو بيدري، ولكن بناء على الجدارة الرياضية، قد يكون الاختيار بين ديمبلي أو فيتينيا».
كما تطرق رودري إلى معنى فوزه بالجائزة المرموقة، خاصة بعد تعافيه من إصابة خطيرة في الركبة أبعدته عن الملاعب، حيث قال: «عشت التجربة بعفوية كما أحاول التعامل مع كل شيء، كان العام أصعب بكثير بسبب الإصابة، لكن الكرة الذهبية كانت بمثابة نفس من الأكسجين في وقت كنت أعاني فيه بشدة».
وأوضح لاعب خط الوسط أن تركيزه منصبّ على المستقبل القريب: «مع التواضع الذي أسعى إليه في السراء والضراء، أريد استعادة مستواي السابق، أنا سعيد بهذا التقدير، لكنه لا يعني لي شيئاً الآن، كل ما أريده هو الاستمتاع بكرة القدم مجدداً».
وتزيد تصريحات رودري احتدام الجدل حول جائزة الكرة الذهبية 2025، هل سيكون نجم شاب مثل لامين يامال، أو بيدري، أو أحد أبرز لاعبي باريس سان جيرمان مثل ديمبلي أو فيتينيا؟ الأمر المؤكد، وفقاً لرودري، هو أن المنافسة مفتوحة أكثر من أي وقت مضى.

