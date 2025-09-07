فريق الإمارات للدراجات على قمة «لا فارابونا»

أبوظبي (الاتحاد)

حقق فريق الإمارات للدراجات انتصاره السابع في طواف إسبانيا عن طريق الدراج مارك سولير الذي قدم أداءً هجومياً مدهشاً وتوقيتاً مثالياً، ليحسم المرحلة الرابعة عشرة من طواف إسبانيا، مانحاً فريق الإمارات - XRG فوزه السابع في هذه النسخة، والرابع له شخصياً في تاريخ الطوافات الكبرى.

الدراج الإسباني أطلق هجومه الحاسم من المجموعة الكبيرة المنفصلة عند سفوح الصعود الأخير، مبتعداً عن منافسيه قبل 16 كيلومتراً من قمة «لا فارابونا». وبفضل عزيمته وقوة تحمله، حافظ سولير على فارق مريح حتى خط النهاية الصعب. خلفه، تفوق الدنماركي جوناس فينجيجارد على زميله في الفريق الإماراتي جواو ألميدا، ليحتل المركز الثاني، حيث وصلا معاً بفارق 39 ثانية خلف البطل الإسباني، في إطار صراعهما المستمر على القميص الأحمر.

تكتيك فريق الإمارات - XRG كان حاسماً منذ البداية، حيث نجح سولير في التمركز المثالي مع الاستراحة المبكرة، فيما تولى زملاؤه ضبط إيقاع المجموعة خلفه، مما منحه حرية الحركة للهجوم في التوقيت الأمثل.

بعد الفوز، وجّه سولير كلمات مؤثرة، قائلاً: «سعيد للغاية بتحقيق انتصار جديد للفريق. كنت أراقب التحركات المهمة، وانضممت إلى الاستراحة مع كامبينارتس، ثم انطلقت في الوادي قبل الصعود الأخير لأبني فارقاً جيداً. حافظت على وتيرتي حتى النهاية، وكنت على استعداد للتراجع إذا احتاج جواو للدعم، لكني حصلت على الضوء الأخضر لمواصلة الهجوم. أهدي هذا الفوز لزوجتي في يوم عيد ميلادها، عيد ميلاد سعيد لها».