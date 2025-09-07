الفردان يجدد ثقته في حكام السلة.. ويطالبهم بموسم استثنائي



علي معالي (دبي)

جدد عبداللطيف الفردان، رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة السلة، ثقته في حكام اللعبة، قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد، 15 سبتمبر الجاري ببطولة كأس الاتحاد المفتوحة للرجال.

جاء ذلك أثناء الاجتماع المشترك الذي عقده الفردان مع لجنة الحكام في تشكيلها الجديد برئاسة محمد صالح آل علي، عضو مجلس الإدارة، ثم اجتمع بكل الحكام بعد ذلك في مقر الاتحاد الجديد بمقر اللجنة الأولمبية.

أكد الفردان أن الحكام هم الجزء الأساسي في نجاح اللعبة بكل مسابقاتها، وقال: «أمام الجميع، سواء مجلس الإدارة الجديد الذي تم انتخابه مؤخراً، وكذلك الحكام واللاعبون والإداريون، نسعى لنحقق موسماً استثنائيا من كل الجوانب، في ظل المتغيرات الكثيرة، والتحديات التي تواجه اللعبة بشكل عام».

وأضاف: «ثقتي كبيرة في قدرة الحكام على تأدية موسم مختلف من كافة الجوانب، في ظل التشكيل الجديد للجنة الذي يضم مجموعة من الخبرات والكفاءات العالية وهم: يعقوب غابش، صاحب الخبرة والسنوات الطويلة في مجال التحكيم في ملاعبنا، والملاعب الخليجية والعربية، وحسين البلوشي المراقب الدولي، وداوود التميمي المراقب الدولي ومحمود رشاد صاحب الخبرات المتنوعة، وأهم ما يميز أعضاء اللجنة أن العلاقة بينهم على أجمل ما يكون، وكذلك علاقتهم بكل حكام اللعبة، وهو ما يجعلني واثقاً من قدرتهم على إدارة شؤون التحكيم بالشكل اللائق من كافة الجوانب».

وعبر محمد صالح عن تفاؤله بالموسم الجديد قائلاً:«لدينا ما يقرب من 35 حكماً، ما بين حكام ميدان وطاولة، وثقتنا فيهم جميعاً لا حدود لها، وحالياً لدينا 3 حكام دوليين، اثنان من الرجال وهما: حمزة عباس وعلي البناي، ومعهما هيام الصفار، هناك الكثير من الأمور ستتم مناقشتها مع حكامنا قبل انطلاق الموسم، فيما يخص اللوائح والقوانين الجديدة الصادرة من الاتحاد الدولي للعبة، حتى نكون على اطلاع دائم ومستمر بكل جديد في مجال اللعبة، وفي هذا الصدد تم عقد أول دورة للإحصاء، والذي أصبح عنصراً أساسياً في مجال اللعبة».

وتحدث كل من يعقوب غابش وحسين البلوشي ومحمود رشاد، مؤكدين أنهم سوف يبذلون جهدهم مع حكام اللعبة للخروج بأفضل المواسم في مجال التحكيم، موجهين شكرهم للاتحاد برئاسة الفردان، وإلى محمد صالح رئيس لجنة الحكام على الاختيار.