الإثنين 8 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«فريق 2050» يشارك في بطولة العالم لزوارق «الفورمولا4»

«فريق 2050» يشارك في بطولة العالم لزوارق «الفورمولا4»
7 سبتمبر 2025 12:30

 
أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
فيرستابن «السادس والستين» ينطلق بأقصى سرعة في «فورمولا إيطاليا»
نوريس يهيمن على التجارب الثلاث في «جائزة هولندا»


غادر فريق 2050 إلى مدينة ميلانو الإيطالية للمشاركة في الجولة الختامية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا 4، المقررة في مدينة فيفيروني يومي 13 و14 سبتمبر الجاري، بقيادة المتسابقة الإماراتية علياء عبدالسلام فيروز، أول امرأة عربية وإماراتية تشارك في هذه البطولة العالمية.
وأكدت علياء عبدالسلام أن هذه المشاركة تمثل محطة فارقة في مسيرتها الرياضية، وتجسّد حجم الدعم الذي تحظى به المرأة الإماراتية في مختلف المجالات، لافتة إلى أن طموحها يتمثل في تمثيل الدولة بأفضل صورة، ورفع علم الإمارات على منصات البطولات العالمية.
ويضم الوفد الفني والإداري للفريق عدداً من الكفاءات بقيادة مدير الفريق فرودي سوندسدال، والمدير الفني بيير سترالسند، ونينا سوندا، إلى جانب الطاقم المساعد، حيث يواصل الفريق استعداداته، عبر معسكر تدريبي مكثف في إيطاليا، قبل انطلاق المنافسات.

الفورمولا
زوارق الفورمولا
فريق أبوظبي للزوارق السريعة
آخر الأخبار
الذهب يحوم قرب قمة غير مسبوقة
اقتصاد
الذهب يحوم قرب قمة غير مسبوقة
اليوم 07:34
رجال إطفاء يعملون في موقع مقر الحكومة الأوكرانية عقب استهدافه (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا تستهدف مقر الحكومة الأوكرانية
اليوم 02:15
فارسين أغابكيان
الأخبار العالمية
وزيرة الشؤون الخارجية الفلسطينية لـ «الاتحاد»: الاعترافات بدولة فلسطين تعزز الدعم الدولي لحقوقنا المشروعة
اليوم 02:15
أطفال سودانيون في أحد مخيمات النزوح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الكوليرا» يتفاقم بمعسكرات النزوح في السودان
اليوم 02:15
إزالة 75 ألف متر مكعب من الأنقاض المنتشرة في الطرقات والمرافق العامة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
السعودية تطلق مشروعاً لإزالة الأنقاض في دمشق وريفها
اليوم 02:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©