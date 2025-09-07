«فريق 2050» يشارك في بطولة العالم لزوارق «الفورمولا4»



أبوظبي (الاتحاد)



غادر فريق 2050 إلى مدينة ميلانو الإيطالية للمشاركة في الجولة الختامية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا 4، المقررة في مدينة فيفيروني يومي 13 و14 سبتمبر الجاري، بقيادة المتسابقة الإماراتية علياء عبدالسلام فيروز، أول امرأة عربية وإماراتية تشارك في هذه البطولة العالمية.

وأكدت علياء عبدالسلام أن هذه المشاركة تمثل محطة فارقة في مسيرتها الرياضية، وتجسّد حجم الدعم الذي تحظى به المرأة الإماراتية في مختلف المجالات، لافتة إلى أن طموحها يتمثل في تمثيل الدولة بأفضل صورة، ورفع علم الإمارات على منصات البطولات العالمية.

ويضم الوفد الفني والإداري للفريق عدداً من الكفاءات بقيادة مدير الفريق فرودي سوندسدال، والمدير الفني بيير سترالسند، ونينا سوندا، إلى جانب الطاقم المساعد، حيث يواصل الفريق استعداداته، عبر معسكر تدريبي مكثف في إيطاليا، قبل انطلاق المنافسات.