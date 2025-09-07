الإثنين 8 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

منتخب الإمارات يسيطر على ألقاب سباق «أكواثلون الشارقة»

منتخب الإمارات يسيطر على ألقاب سباق «أكواثلون الشارقة»
7 سبتمبر 2025 13:00

 
الشارقة (الاتحاد) 
فرض أبطال الإمارات سيطرتهم على مجريات سباق أكواثلون الشارقة 2025 الذي أقيم في منطقة الحمرية، وتصدر البطل يوسف الهنايي السباق في فئة الـ Sprint بزمن قدره (00:30:22 دقيقة)، محققاً المركز الأول عن جدارة واستحقاق، فيما واصلت البطلة آنا لورا دافيدا شتاين تألقها بتحقيق المركز الأول في فئة السيدات بزمن (00:37:43 دقيقة).
ويأتي هذا السباق ضمن برنامج الإعداد المكثف الذي يعتمده اتحاد الترايثلون، استعداداً للمشاركة في البطولة العربية والأفريقية للترايثلون، التي تستضيفها مدينة الجلالة بجمهورية مصر العربية 25 سبتمبر الجاري، بمشاركة نخبة من أبطال المنطقة والقارة.
وأكد عبد الملك محمد عبد الرحيم جاني، رئيس اتحاد الترايثلون، أن السيطرة الإماراتية في سباق أكواثلون الشارقة تمثل مؤشراً قوياً على جاهزية اللاعبين للمنافسة بقوة على المراكز الأولى في البطولة المرتقبة، مشيداً بالمستويات الفنية العالية والانضباط الكبير الذي أظهره جميع المشاركين.
ووجّه الشكر والتقدير إلى مجلس الشارقة الرياضي ونادي الحمرية وجميع الجهات المتعاونة على دورهم البارز في إنجاح هذا السباق، مؤكداً أن دعم هذه المؤسسات يُعد ركيزة أساسية في مسيرة تطور رياضة الترايثلون بالدولة.
ويواصل المنتخب الوطني تحضيراته وفق خطة مدروسة تهدف إلى تعزيز فرص التتويج بالألقاب العربية والأفريقية، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كإحدى القوى الصاعدة في رياضة الترايثلون على المستويين الإقليمي والدولي.

أخبار ذات صلة
الهلال وكلباء يُتوجان ببطولة كلباء الدولية لشباب الطائرة
عادل خالد يُحرز ذهبية بطولة أوروبا للشراع
مجلس الشارقة الرياضي
سباق الترايثلون
نادي الحمرية
آخر الأخبار
الذهب يحوم قرب قمة غير مسبوقة
اقتصاد
الذهب يحوم قرب قمة غير مسبوقة
اليوم 07:34
رجال إطفاء يعملون في موقع مقر الحكومة الأوكرانية عقب استهدافه (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا تستهدف مقر الحكومة الأوكرانية
اليوم 02:15
فارسين أغابكيان
الأخبار العالمية
وزيرة الشؤون الخارجية الفلسطينية لـ «الاتحاد»: الاعترافات بدولة فلسطين تعزز الدعم الدولي لحقوقنا المشروعة
اليوم 02:15
أطفال سودانيون في أحد مخيمات النزوح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الكوليرا» يتفاقم بمعسكرات النزوح في السودان
اليوم 02:15
إزالة 75 ألف متر مكعب من الأنقاض المنتشرة في الطرقات والمرافق العامة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
السعودية تطلق مشروعاً لإزالة الأنقاض في دمشق وريفها
اليوم 02:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©