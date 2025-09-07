منتخب الإمارات يسيطر على ألقاب سباق «أكواثلون الشارقة»



الشارقة (الاتحاد)

فرض أبطال الإمارات سيطرتهم على مجريات سباق أكواثلون الشارقة 2025 الذي أقيم في منطقة الحمرية، وتصدر البطل يوسف الهنايي السباق في فئة الـ Sprint بزمن قدره (00:30:22 دقيقة)، محققاً المركز الأول عن جدارة واستحقاق، فيما واصلت البطلة آنا لورا دافيدا شتاين تألقها بتحقيق المركز الأول في فئة السيدات بزمن (00:37:43 دقيقة).

ويأتي هذا السباق ضمن برنامج الإعداد المكثف الذي يعتمده اتحاد الترايثلون، استعداداً للمشاركة في البطولة العربية والأفريقية للترايثلون، التي تستضيفها مدينة الجلالة بجمهورية مصر العربية 25 سبتمبر الجاري، بمشاركة نخبة من أبطال المنطقة والقارة.

وأكد عبد الملك محمد عبد الرحيم جاني، رئيس اتحاد الترايثلون، أن السيطرة الإماراتية في سباق أكواثلون الشارقة تمثل مؤشراً قوياً على جاهزية اللاعبين للمنافسة بقوة على المراكز الأولى في البطولة المرتقبة، مشيداً بالمستويات الفنية العالية والانضباط الكبير الذي أظهره جميع المشاركين.

ووجّه الشكر والتقدير إلى مجلس الشارقة الرياضي ونادي الحمرية وجميع الجهات المتعاونة على دورهم البارز في إنجاح هذا السباق، مؤكداً أن دعم هذه المؤسسات يُعد ركيزة أساسية في مسيرة تطور رياضة الترايثلون بالدولة.

ويواصل المنتخب الوطني تحضيراته وفق خطة مدروسة تهدف إلى تعزيز فرص التتويج بالألقاب العربية والأفريقية، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كإحدى القوى الصاعدة في رياضة الترايثلون على المستويين الإقليمي والدولي.