الإثنين 8 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

كارميلو وهاورد في قاعة مشاهير السلة

كارميلو وهاورد في قاعة مشاهير السلة
7 سبتمبر 2025 12:22

 
نيويورك (أ ف ب)

دخل نجما كرة السلة الأميركية السابقان كارميلو أنتوني ودوايت هاورد قاعة مشاهير كرة السلة الأميركية، خلال حفل تكريمي أقيم في سبرينغفيلد (ولاية ماساتشوسيتس) السبت.
تم تكريم النجمين فردياً، لكن أيضاً جماعياً، كونهما كانا ضمن المنتخب الأميركي الحاصل على الذهبية الأولمبية في أولمبياد بكين عام 2008.
وقال أنتوني: «أمر رائع أن أقول إنني دخلت قاعة المشاهير مرتين، إنه أمر لا يصدق، فريق 2008 أعطى مثالاً لكيفية التصرف كرياضيين محترفين».
خاض أنتوني 19 موسماً في الدوري الأميركي لكرة السلة، ودافع عن ألوان 6 أندية، كان آخرها لوس أنجلوس ليكرز موسم 2021-2022، وشارك في مباراة كل النجوم 10 مرات.
أما هاورد، فشكر والديه لدعمهما له لتحقيق حلمه في الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة، وقال في هذا الصدد: «لقد عملتما كثيراً لكي أحقق هذه الأهداف يوماً بعد يوم، واليوم أنا في قاعة المشاهير بفضلكما».
أما هاورد الملقب «سوبرمان»، فخاض 18 موسماً في الدوري الأميركي، وشارك في مباراة كل النجوم 8 مرات، ودافع عن ألوان 7 أندية.
حضر التكريم نجم لوس أنجلوس ليكرز ليبرون جيمس، الذي كان أحد أفراد منتخب بلاده الفائز بالميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية عام 2008.

كرة السلة
أميركا
الدوري الأميركي لسلة المحترفين
