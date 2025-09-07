«الأبيض الأولمبي» ينطلق بثقة عالية إلى نهائيات «السعودية 2026»

معتصم عبدالله (أبوظبي)



واصل المنتخب الأولمبي مشواره بثبات في تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2026 بالسعودية، محققاً الفوز الثاني على التوالي، بتغلبه على ضيفه منتخب هونج كونج 2-0، في اللقاء الذي أقيم على استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة التاسعة، وبهذا الانتصار عزز «الأبيض» صدارته للمجموعة، بفارق الأهداف أمام إيران التي بدورها تخطت جوام 6-0 في المباراة الأخرى.

وتتجه الأنظار إلى الجولة الثالثة الحاسمة يوم الثلاثاء، حيث يلتقي منتخبنا منافسه المباشر إيران، في مواجهة مرتقبة تحدد هوية المتأهل، بينما يلتقي هونج كونج مع جوام.

ويتأهل إلى النهائيات أصحاب المراكز الأولى في المجموعات الـ11، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني، لتنضم إلى المنتخب السعودي «المستضيف».

وشهدت التصفيات الحالية مشاركة قياسية بـ 44 منتخباً وزعت على 11 مجموعة، وتُقام مبارياتها بنظام التجمع، حيث حصدت 13 منتخباً العلامة الكاملة بنهاية الجولة الثانية، من بينها منتخبنا الأولمبي في المجموعة التاسعة، إلى جانب إيران، الأردن، تركمانستان، اليابان، فيتنام، اليمن، أستراليا، الصين، العراق، قطر، كوريا الجنوبية وسوريا.

وأكد الأوروجوياني مارسيلو برولي، مدرب منتخبنا، أن الفوز أمام هونج كونج جاء نتيجة جهد جماعي وإصرار من اللاعبين، وقال: «كنا ندرك أن المواجهة لن تكون سهلة أمام فريق منظم يعتمد التكتل الدفاعي، تحلينا بالصبر وجربنا كل الأسلحة الهجومية، حتى نجحنا في النهاية بتسجيل هدفين حسما اللقاء».

وأضاف: «المباراة المقبلة أمام إيران قوية ومصيرية، وعلينا أن نلعب بروح واحدة وبتركيز عالٍ، وهدفنا أن نحسم التأهل من دون انتظار نتائج الآخرين».

من جهته، عبر جونيور نيداي، صاحب الهدف الأول والفائز بجائزة «رجل المباراة»، عن سعادته بالمساهمة في الفوز، وقال: «فخور باختياري أفضل لاعب، لكن الإنجاز جماعي والفضل لجميع زملائي، أهدي الجائزة لهم جميعاً».

وفي المقابل، اعتبر دارين أرنود، مدرب هونج كونج، أن فريقه قدم مباراة جيدة رغم الخسارة، وقال: «أنا فخور باللاعبين، نعرف الفوارق بيننا وبين منتخبات مثل الإمارات وإيران، كنا نأمل الخروج بنتيجة أفضل، لكننا سنواصل القتال في المباريات المقبلة».

وشدد يوسف المرزوقي، مدافع منتخبنا، على أن الفريق دخل الشوط الثاني بعزيمة أكبر، بعد التعادل السلبي في الأول، وقال: «نفذنا تعليمات الجهاز الفني، ونجحنا في التسجيل، والمباراة المقبلة أمام إيران ستكون صعبة، لكن لا توجد مواجهة سهلة في التصفيات».

بدوره، أكد أحمد مال الله أن شعار المنتخب يلهم اللاعبين دائماً، وقال: «لا يوجد شعور يصف الفوز بقميص المنتخب، هدفنا الفوز ولا شيء غيره، تركيزنا الآن على مواجهة إيران، ونريد أن نكون في قمة الجاهزية لحسم التأهل».