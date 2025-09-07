العين والنصر «الصدارة معاً» للمرة الأولى في «المحترفين»



علي معالي (أبوظبي)



ينفرد العين والنصر بـ «الصدارة المشتركة» لـ«دوري أدنوك للمحترفين» للمرة الأولى، منذ بداية «الاحتراف» موسم 2008-2009، رغم أنهما تقاسما القمة مع فرق أخرى من قبل، مثلما حدث موسم 2015-2016، حيث ذهبت الصدارة مع نهاية الجولة الثانية إلى بني ياس وشباب الأهلي، ومعهما العين والنصر، ولم يقبض «الزعيم» و«العميد» على المركز الأول معاً منذ 9 أعوام و11 شهراً، و11 يوماً «3633 يوماً».

وعلى مدار سنوات الاحتراف، تصدر «البنفسج» البطولة كثيراً، بعد نهاية الجولة الثانية، بالتساوي مع أندية أخرى، في حين تربع «الأزرق» على القمة للمرة الرابعة في تاريخه، الأولى موسم 2012-2013 برصيد 4 نقاط، وهو أقل عدد نقاط في تاريخ الاحتراف، بالتساوي مع الوصل والظفرة ودبي، وتكرر المشهد موسم 2015-2016 مع شباب الأهلي والشباب وبني ياس، وفي الموسم الماضي مع الشارقة، والآن مع العين.

ذهبت قمة الدوري بعد الجولة الثانية موسم 2008-2009 إلى شباب الأهلي «6 نقاط»، وموسم 2009-2010 إلى العين والوحدة، والجزيرة «6 نقاط»، وموسم 2010-2011 إلى العين والجزيرة وبني ياس «6 نقاط»، وموسم 2011-2012 إلى الوصل «6 نقاط».

وفي موسم 2012-2013، تربع على القمة الوصل والنصر، الظفرة، ودبي «4 نقاط»، وفي موسم 2013-2014 الشباب وشباب الأهلي «6 نقاط»، وفي موسم 2014-2015 الوحدة «6 نقاط»، وفي موسم 2015-2016، تصدر شباب الأهلي وبني ياس والعين والنصر، والشباب «6 نقاط»، وفي موسم 2016-2017، الأهلي والعين، والشباب «6 نقاط»، وفي موسم 2017-2018 الوحدة، شباب الأهلي «6 نقاط»، وفي موسم 2018-2019 الوحدة والشارقة والعين والجزيرة «6 نقاط».

وشهد موسم 2019-2020 «الملغي» تربع شباب الأهلي، الشارقة، العين على القمة في أول جولتين «6 نقاط»، وفي موسم 2020-2021 بني ياس والشارقة «6 نقاط»، وفي موسم 2021-2022 كانت القمة من نصيب العين وشباب الأهلي والشارقة «6 نقاط»، وفي موسم 2022-2023، احتل الصدارة الشارقة والجزيرة «6 نقاط»، وفي موسم 2023-2024 شباب الأهلي والعين والوصل «6 نقاط»، وفي موسم 2024-2025، النصر والشارقة وشباب الأهلي، والوحدة «6 نقاط»، وفي الموسم الحالي العين والنصر «6 نقاط».