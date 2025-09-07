ريال مدريد وريفر بليت.. «معركة عنيفة» في «مونديال الشباب»!

مدريد (د ب أ)



اضطر لاعبو ريال مدريد الإسباني لتحمل العنف المفرط، من جانب فريق ريفر بليت الأرجنتيني، في الطريق نحو التأهل للدور قبل النهائي لكأس العالم للأندية للشباب.

وتأهل النادي الملكي إلى المربع الذهبي للمونديال، بالفوز على ريفر بليت بهدفين، بعد مباراة غلب عليها طابع العنف.

وتعرض فريق الشباب تحت 19 عاماً لريال مدريد لكافة أنواع التدخلات العنيفة من جانب ريفر بليت، الذي أنهى المباراة بثمانية لاعبين، بعد طرد ثلاثة لاعبين في صفوفه.

وفي الدقيقة 21، تلقى بيريرا بطاقة حمراء مباشرة لركله روبن لوبيز في وجهه بجوار مساعد الحكم، لكن أداءه المخزي لم ينته عند هذا الحد، إذ أظهر سلوكاً مشيناً في طريقه إلى غرفة الملابس، قبل أن يلحق به زميلاه إلى خارج الملعب بسبب بطاقة حمراء مباشرة والحصول على الإنذار الثاني، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة «ماركا» الإسبانية.