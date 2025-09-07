الإثنين 8 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ريال مدريد وريفر بليت.. «معركة عنيفة» في «مونديال الشباب»!

ريال مدريد وريفر بليت.. «معركة عنيفة» في «مونديال الشباب»!
7 سبتمبر 2025 12:53

مدريد (د ب أ)


اضطر لاعبو ريال مدريد الإسباني لتحمل العنف المفرط، من جانب فريق ريفر بليت الأرجنتيني، في الطريق نحو التأهل للدور قبل النهائي لكأس العالم للأندية للشباب. 

أخبار ذات صلة
مبابي يجيب.. من بطل «الشامبيونزليج»؟
ريال مدريد يلجأ إلى «الذكاء الاصطناعي» للوقاية من الإصابات!

وتأهل النادي الملكي إلى المربع الذهبي للمونديال، بالفوز على ريفر بليت بهدفين، بعد مباراة غلب عليها طابع العنف.
وتعرض فريق الشباب تحت 19 عاماً لريال مدريد لكافة أنواع التدخلات العنيفة من جانب ريفر بليت، الذي أنهى المباراة بثمانية لاعبين، بعد طرد ثلاثة لاعبين في صفوفه. 

وفي الدقيقة 21، تلقى بيريرا بطاقة حمراء مباشرة لركله روبن لوبيز في وجهه بجوار مساعد الحكم، لكن أداءه المخزي لم ينته عند هذا الحد، إذ أظهر سلوكاً مشيناً في طريقه إلى غرفة الملابس، قبل أن يلحق به زميلاه إلى خارج الملعب بسبب بطاقة حمراء مباشرة والحصول على الإنذار الثاني، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة «ماركا» الإسبانية.

مونديال الأندية
كأس العالم للشباب
ريال مدريد
ريفر بليت
آخر الأخبار
الذهب يحوم قرب قمة غير مسبوقة
اقتصاد
الذهب يحوم قرب قمة غير مسبوقة
اليوم 07:34
رجال إطفاء يعملون في موقع مقر الحكومة الأوكرانية عقب استهدافه (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا تستهدف مقر الحكومة الأوكرانية
اليوم 02:15
فارسين أغابكيان
الأخبار العالمية
وزيرة الشؤون الخارجية الفلسطينية لـ «الاتحاد»: الاعترافات بدولة فلسطين تعزز الدعم الدولي لحقوقنا المشروعة
اليوم 02:15
أطفال سودانيون في أحد مخيمات النزوح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الكوليرا» يتفاقم بمعسكرات النزوح في السودان
اليوم 02:15
إزالة 75 ألف متر مكعب من الأنقاض المنتشرة في الطرقات والمرافق العامة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
السعودية تطلق مشروعاً لإزالة الأنقاض في دمشق وريفها
اليوم 02:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©