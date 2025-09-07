الإثنين 8 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

تاديتش.. 57% من أهداف الوحدة

تاديتش.. 57% من أهداف الوحدة
7 سبتمبر 2025 15:00

 
سلطان آل علي (دبي)

أربع مباريات فقط كانت كافية ليبرهن دوسان تاديتش أنه لم يأتِ إلى دورينا للنزهة أو لقضاء ما قبل الاعتزال، وأنّ رهانات الوحدة كانت في مكانها الصحيح، حيث لعب النجم الصربي 350 دقيقة، سجّل هدفاً وصنع ثلاثة، ليكون حاضراً في 57% من أهداف الفريق منذ انطلاق الموسم، وهي نسبة مذهلة تُظهر مدى اعتمادية الوحدة عليه في الثلث الأخير من الملعب.
تاديتش صنع 14 فرصة تهديفية، منها فرصتان محققتان، ونجح في 60% من محاولات المراوغة، ليبدو وكأنه يقدم استعراضاً فنياً أكثر مما يخوض منافسة اعتيادية.
وجود اللاعب في الملعب يرفع معدل جودة التمرير والتحكم بالكرة إلى مستوى أعلى بكثير من المتوسط المعتاد لدوري أدنوك للمحترفين، وهو ما يمنح الوحدة أفضلية في الاستحواذ والضغط العالي.
لم يكتفِ تاديتش بدور صانع الألعاب الكلاسيكي، بل دخل في معظم الالتحامات وتفوق في 57% منها، وكسب ثمانية أخطاء لصالح فريقه، مما يضيف بُعداً بدنياً مهماً في وسط الملعب. هذه الأرقام تبرز أن اللاعب جاء وهو في كامل جاهزيته الذهنية والبدنية، حاملاً عقلية القتال، لا الاستعراض.
رغم هذا الأداء المذهل، فإن استثمار الوحدة في تاديتش لن يكتمل دون توفير مترجمي الفرص المناسبين الذين يحوّلون تمريراته إلى أهداف، ودون دعم بدني يتيح له الاستمرار بنفس الوتيرة طوال الموسم.
الجماهير تدرك أن تاديتش هو نقطة التحول، والرقم الذي يبني عليه الفريق في الهجوم. ومع استمرار التناغم بينه وبين زملائه، يمكن للوحدة أن يصبح أكثر شراسة وقدرة على المنافسة على الألقاب، خصوصاً أن اللاعب أثبت منذ المباراة الأولى أنه لا يتعامل مع الدوري وجهة انتقالية، بل مساحة لتقديم كرة قدم حقيقية تُعيده للأضواء.

الإمارات
أبوظبي
دوري أدنوك للمحترفين
الوحدة
