ليفربول يستطلع رأي العلماء قبل التعاقد مع إيزاك!

ليفربول يستطلع رأي العلماء قبل التعاقد مع إيزاك!
7 سبتمبر 2025 13:52

 
لندن (د ب أ)

استعان نادي ليفربول الإنجليزي بخبرائه العلميين لضم المهاجم السويدي الدولي ألكسندر إيزاك من صفوف نيوكاسل يونايتد في صفقة قياسية، في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية.
وتعاقد ليفربول مع المهاجم السويدي، البالغ من العمر 25 عاماً مقابل 130 مليون جنيه إسترليني من نيوكاسل، بعد قصة صيف طويلة.
وأعلن إيزاك التمرد على فريقه السابق نيوكاسل لإجباره على السماح له بالانتقال إلى ليفربول، بعد رفض عرض أول من حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.
واضطر ليفربول إلى التغلب على عقبة كبيرة لإتمام الصفقة، إذ أصبح سجل إصابات إيزاك مصدر قلق لمسؤولي النادي أثناء محاولتهم التفاوض على شروط التعاقد.
وغاب المهاجم السويدي عن 39 مباراة من أصل 114 مباراة مع نيوكاسل، ويرجع ذلك أساساً إلى مشاكل في الفخذ، كما غاب عن التدريب لأكثر من 200 يوم تحت قيادة مدرب نيوكاسل إيدي هاو.
وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة «صنداي ميرور» أن ليفربول اضطر للاستعانة بعلماء الرياضة المتخصصين لديه لمراقبة لياقة إيزاك.
وأعرب خبراء اللياقة البدنية عن رضاهم بشأن الحالة البدنية لإيزاك، وأبلغوا ليفربول أنه لا توجد مشكلة في إنفاق مبلغ انتقال قياسي لضمه.
ويعتقد علماء الرياضة أن بمقدورهم تحسين سجل إصابات إيزاك، لضمان غيابه عن أقل عدد ممكن من المباريات.
ووضعت بالفعل خطة تدريب متخصصة، حيث يحتاج إيزاك إلى بناء لياقته البدنية للمباريات بعد أن أمضى معظم الصيف يتدرب بمفرده، وسيخضع اللاعب لمراقبة دقيقة بعد الانتهاء من مشاركته مع منتخب السويد في تصفيات كأس العالم 2026. 


 

