ديشامب يضرب باريس في مقتل!



سلطان آل علي (دبي)



يعيش باريس سان جيرمان واحدة من أكثر لحظاته توتراً منذ بداية الموسم، بعد أن تأكد غياب نجمه عثمان ديمبلي لستة أسابيع على الأقل، إثر إصابته في أوتار الركبة خلال مباراة فرنسا أمام أوكرانيا.

جاءت الإصابة في لحظة حرجة، لتُقصي اللاعب عن أولى مباريات دوري أبطال أوروبا ضد أتالانتا، وعن الكلاسيكو الفرنسي المرتقب أمام مارسيليا، إضافة إلى مواجهات كبرى مثل برشلونة وبايرن ميونيخ في البطولة القارية، وهذه الضربة لا تُضعف باريس فقط، بل تهدد مشروعه الأوروبي الذي بُني على تفجير قوة خطه الهجومي في بداية الموسم.

وانتشر في الأوساط الرياضية، البيان الرسمي الذي وجّهه باريس سان جيرمان إلى الاتحاد الفرنسي لكرة القدم قبل التوقف الدولي، والذي يعكس حجم الغضب داخل النادي الباريسي. الإدارة لم تُخفِ استياءها من استدعاء لاعبين مصابين مثل ديمبلي ولوكاس هيرنانديز، معتبرة أن إبقاءهم ضمن التشكيلة الوطنية، من دون استشارة الجهاز الطبي للنادي يُشكّل خطراً غير مبرر على سلامتهم.

وشدد البيان على أن هذا النقص في التنسيق الطبي أصبح ظاهرة متكررة، مستشهداً بحوادث سابقة مثل إصابة وارن زاير إيمري في سبتمبر 2024، وعدم إبلاغ النادي حينها، وكذلك أزمة برادلي باركولا الذي عانى من آلام في الركبة، من دون أي تواصل بين الجهازين الطبيين، وحدث ما كانت الإدارة الباريسية تقلق منه بإصابة نجمين من نجوم الفريق الرئيسيين!

رغم محاولة ديدييه ديشامب الدفاع عن نفسه بقوله إن اللاعب كان جاهزاً طبياً، وإن القرار اتُخذ بناءً على تقارير الجهاز الطبي، إلا أن موجة الانتقادات لم تهدأ، الصحفي الفرنسي دانييل ريولو صعّد لهجته قائلاً: «يصعب تصديق أن مدرباً في كرة القدم الحديثة يشرك لاعباً مصاباً دون موافقة واضحة من الطاقم الطبي، هذا غير مفهوم إطلاقاً».

حتى داخل باريس، اعتبر مصدر مطلع أن قرار إشراك ديمبلي كان ساذجاً وأدى إلى وضع الفريق في مأزق كبير مع بداية مرحلة الحسم.

ولم تتوقف الكارثة عند ديمبلي، إذ انضم ديزيري دوي إلى قائمة المصابين بعد تعرضه لإصابة في ربلة الساق ستبعده لقرابة ثلاثة أسابيع، ما يقلّص خيارات لويس إنريكي في مباريات متتالية وحاسمة محلياً وقارياً.

وبات النادي الباريسي مطالباً الآن بإيجاد حلول تكتيكية لتعويض غياب أهم أجنحته الهجومية، في وقت لا يتحمل فيه أي تعثر، سواء في دوري الأبطال أو الدوري الفرنسي، حيث الصراع على القمة لا يرحم.

هذه الأزمة قد تترك أثرها العميق على علاقة باريس سان جيرمان بالاتحاد الفرنسي في المستقبل، وربما تدفع النادي لمزيد من الحزم في إدارة استدعاءات لاعبيه الدوليين. الأكيد أن أنظار جماهير حديقة الأمراء ستتجه الآن إلى غرفة العلاج، بانتظار عودة دوي وديمبلي قبل نهاية العام، على أمل أن يتمكن الفريق من الصمود حتى ذلك الحين وعدم خسارة زخم موسمه الأوروبي.