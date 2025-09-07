الإثنين 8 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

مشجع يسرق الراية في مباراة أساطير مانشستر يونايتد وسيلتك!

مشجع يسرق الراية في مباراة أساطير مانشستر يونايتد وسيلتك!
7 سبتمبر 2025 14:43

 
لندن (د ب ا)

تعطلت مباراة أساطير مانشستر يونايتد الإنجليزي وسيلتك الأسكتلندي، بعد أن سرق أحد المشجعين الراية الركنية.
وقع هذا الحادث الغريب في الشوط الثاني من المباراة الخيرية التي جرت في باركهيد، حسبما ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة «ذا صن» البريطانية.
وتقدم مانشستر بهدفين حملا توقيع قائد أسكتلندا السابق دارين فليتشر والبلغاري ديميتار برباتوف.
لكن سيلتك رد بهدفين في خمس دقائق في الشوط الثاني عبر سكوت ماكدونالد وشون مالوني.
اضطر الفريقان لخوض ركلات الترجيح، حيث أهدر جو هارت ركلة جزاء لسيلتك، قبل أن يتصدى بشكل مذهل لتسديدة دارين جيبسون، ثم سجل لي نايلور ركلة الترجيح الحاسمة لفريقه، مما أثار حماس جماهير جلاسكو.
ومع ذلك، توقفت المباراة في منتصف الشوط الثاني، عندما اقتحم أحد المشجعين الملعب، وكان يرتدي بدلة رياضية رمادية بغطاء من رأسه حتى قدميه، وأقدم على سرقة راية ركنية تحمل علم سيلتك.
ثم ركض المشجع على خط التماس قبل أن يقفز فوق اللافتات، انطلق مسرعاً إلى النفق المؤدي إلى غرف خلع الملابس، وهو لا يزال ممسكاً بالعلم، بينما كان يتابعه المشجعون في حالة من الدهشة.

