الأبيض يواجه البحرين في «التجربة الأخيرة» قبل تصفيات «مونديال 2026»

معتز الشامي (دبي)



يلتقي منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مع البحرين، في الساعة الثامنة والنصف مساء الاثنين، على استاد زعبيل بنادي الوصل، في «التجربة الثانية والأخيرة»، خلال تجمعه الحالي بدبي، ضمن التحضيرات المكثفة لانطلاقة المرحلة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى «مونديال 2026»، والتي تستضيفها قطر في أكتوبر المقبل بمشاركة «الأبيض» إلى جانب عُمان وقطر، وتقام بنظام «البطولة المجمعة» بحيث يلتقي منتخبنا مع عُمان 11 أكتوبر، وقطر 14 من الشهر نفسه، ويتأهل متصدر المجموعة «مباشرة» إلى نهائيات كأس العالم.

ويدخل المنتخب «ودية» البحرين، وسط حالة من الارتياح لدى الجهاز الفني، بقيادة الروماني أولاريو كوزمين، عقب الفوز في «التجربة الأولى» أمام سوريا 3-1 يوم الخميس الماضي، وهي المباراة التي شهدت إجراء 11 تغييراً في الشوط الثاني، ما أتاح للمدرب إشراك 22 لاعباً في اللقاء، ما يعد مكسباً مهماً للوقوف على جاهزية العناصر كافة.

وكان الجهاز الفني أخضع المباراة لتحليل فني دقيق، وعرض على اللاعبين لقطات فيديو في محاضرات خاصة، لشرح الإيجابيات والسلبيات، وتعزيز نقاط القوة، ومعالجة جوانب القصور، كما شرح كوزمين بعض الجوانب التي تحتاج إلى التطوير، سواء في التحركات أو شغل المساحات من دون كرة في المناطق الخلفية للمنافس.

وشدد كوزمين خلال محاضراته على ضرورة الحفاظ على الروح القتالية التي ظهر بها الفريق في مواجهة سوريا، مطالباً اللاعبين بمضاعفة الجهد أمام البحرين، لأنها المحطة الأخيرة، قبل إعلان القائمة النهائية لتصفيات أكتوبر، وحرص المدرب على إشعال روح المنافسة بين الجميع، ورفع معنوياتهم بالتأكيد على أن الباب ما زال مفتوحاً أمام كل من يثبت أحقيته بدخول التشكيلة الأساسية.

وتمثلت أبرز المكاسب الفنية التي خرج بها المنتخب من «ودية» سوريا، في الانسجام الكبير بين اللاعبين، رغم خوض كل شوط بتشكيلة مختلفة تقريباً، حيث نجح «الأبيض» في الحفاظ على إيقاع الأداء نفسه، وسيطر على مجريات اللعب، بانتشار منظم وروح عالية، ما يؤكد أن المجموعة باتت أكثر استيعاباً لأفكار الجهاز الفني.

وكذلك أظهرت التجربة الأولى وفرة البدائل، وتعدد الحلول الهجومية، مع قدرة اللاعبين على تطبيق الضغط العالي، واستعادة الكرة بشكل سريع، وهي الجوانب التي يسعى كوزمين لتثبيتها وتكرارها في لقاء البحرين.

وتمثل «ودية» البحرين اختباراً حقيقياً للمنتخب، خاصة أن المنافس يمتاز بالقوة البدنية والانضباط التكتيكي، ما يمنح الجهاز الفني فرصة مثالية لاختبار جاهزية الفريق قبل الاستقرار على القائمة النهائية، ومن المتوقع أن يبدأ كوزمين المباراة بتشكيلة قريبة من الأساسية، بعدما وزع الأدوار في المباراة الماضية على معظم اللاعبين.

فيما يتوقع أن يظهر الحارس «المخضرم» خالد عيسى أساسياً هذه المرة، بعدما غاب عن المشاركة في تجربة سوريا، حيث يعوّل الجهاز الفني كثيراً على خبرته ودوره القيادي داخل الملعب، ويتوقع أن يكون الحارس الأساسي في مشوار التصفيات خلال أكتوبر المقبل.

ويتوقع أن ينال كايو لوكاس فرصة المشاركة الأولى في التجمع الحالي، بعد أن غاب أيضاً عن اللقاء الماضي، ويمنح إشراك «الثنائي» المنتخب قوة إضافية، ويساعد الجهاز الفني على اختبار المزيج الأكثر توازناً بين الخبرة والشباب.

ويدرك لاعبو «الأبيض» أن تجربة البحرين ستكون المحطة الأخيرة، قبل إعلان قائمة التصفيات، ما يجعلها مناسبة لإثبات الذات، وكسب ثقة الجهاز الفني، الذي أصبح «يغازل» اللاعبين بالتجمع المقبل، ويجعل حلم الانضمام له دافعاً في نفوس الجميع، لكن عليهم أولاً إظهار القوة والأداء المتميز والروح القتالية والحماس، ورغم الاطمئنان الذي أبداه كوزمين على مستويات غالبية العناصر، إلا أنه يصر على أن معيار الاختيار يظل مرتبطاً بالالتزام والجاهزية والقدرة على العطاء في أصعب الظروف، ومع اكتمال التحضيرات لهذه المواجهة، يأمل الشارع الرياضي أن يواصل المنتخب تقديم عروض مطمئنة تعزز الثقة، قبل دخول معترك المرحلة الرابعة، حيث تنتظره مواجهتان حاسمتان أمام عُمان وقطر في الدوحة، بحثاً عن انتزاع بطاقة «التأهل المباشر» إلى «مونديال 2026».