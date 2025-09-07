الإثنين 8 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مانشستر سيتي يضم «الطفل الموهوب»

مانشستر سيتي يضم «الطفل الموهوب»
7 سبتمبر 2025 15:09

 
لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
«المدرب السري» لهدافي العالم يغزو «البريميرليج»!
دوناروما صفقة جوارديولا المثيرة هل يتحول إلى «هالاند الحراسة»؟!

أنفق نادي مانشستر سيتي 450 ألف جنيه إسترليني على التعاقد مع ويليام ستانلي جونز البالغ من العمر 14 عاماً، والذي تألق في أكاديمية بيرنلي.
ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة «ذي صن» البريطانية عن مصدر مطلع قوله «إنه فتى ضخم البنية ويتمتع بالقوة، كما يتمتع بمهارة وهدوء كبيرين».
وشهد عهد المدرب الإسباني بيب جوارديولا صعوداً لعدد من النجوم اللامعين، مثل فيل فودين، الذي أثبت جدارته لاعباً أساسياً تحت قيادة جوارديولا.
لقد سجل فودين، البالغ من العمر 25 عاماً، 100 هدف و61 تمريرة حاسمة في 320 مباراة، منذ ظهوره الأول مع مانشستر سيتي عام 2016، كما فاز فودين بستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقبين في كأس الاتحاد الإنجليزي، وأربعة ألقاب في كأس رابطة المحترفين، بالإضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا 2023.
كما فاز الإنجليزي الدولي فودين بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لعام 2024.
كما انضم لاعبون شباب أمثال ريكو لويس وأوسكار بوب إلى صفوف الفريق الأول لمانشستر في عهد جوارديولا.
كذلك عاش جيمس مكاتي فترة إعارة ناجحة للغاية لمدة عامين في شيفيلد يونايتد، قبل انتقاله مقابل 30 مليون جنيه إسترليني إلى نوتنجهام فورست الصيف الماضي.
ولا يختلف الحال بالنسبة لكول بالمر، الذي بدا وكأنه يسير على خطى فيل فودين في مانشستر سيتي، حيث إنه سرعان ما تحول إلى أحد أبرز نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتقاله مقابل 42 مليوناً و500 ألف جنيه إسترليني إلى تشيلسي في عام 2023.
وسجل بالمر 43 هدفاً و29 تمريرة حاسمة في 98 مباراة، كما فاز أيضاً بدوري المؤتمر وكأس العالم للأندية مع تشيلسي.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر
مانشستر سيتي
بيب جوارديولا
آخر الأخبار
الذهب يحوم قرب قمة غير مسبوقة
اقتصاد
الذهب يحوم قرب قمة غير مسبوقة
اليوم 07:34
رجال إطفاء يعملون في موقع مقر الحكومة الأوكرانية عقب استهدافه (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا تستهدف مقر الحكومة الأوكرانية
اليوم 02:15
فارسين أغابكيان
الأخبار العالمية
وزيرة الشؤون الخارجية الفلسطينية لـ «الاتحاد»: الاعترافات بدولة فلسطين تعزز الدعم الدولي لحقوقنا المشروعة
اليوم 02:15
أطفال سودانيون في أحد مخيمات النزوح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الكوليرا» يتفاقم بمعسكرات النزوح في السودان
اليوم 02:15
إزالة 75 ألف متر مكعب من الأنقاض المنتشرة في الطرقات والمرافق العامة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
السعودية تطلق مشروعاً لإزالة الأنقاض في دمشق وريفها
اليوم 02:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©