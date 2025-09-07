مانشستر سيتي يضم «الطفل الموهوب»



لندن (د ب أ)

أنفق نادي مانشستر سيتي 450 ألف جنيه إسترليني على التعاقد مع ويليام ستانلي جونز البالغ من العمر 14 عاماً، والذي تألق في أكاديمية بيرنلي.

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة «ذي صن» البريطانية عن مصدر مطلع قوله «إنه فتى ضخم البنية ويتمتع بالقوة، كما يتمتع بمهارة وهدوء كبيرين».

وشهد عهد المدرب الإسباني بيب جوارديولا صعوداً لعدد من النجوم اللامعين، مثل فيل فودين، الذي أثبت جدارته لاعباً أساسياً تحت قيادة جوارديولا.

لقد سجل فودين، البالغ من العمر 25 عاماً، 100 هدف و61 تمريرة حاسمة في 320 مباراة، منذ ظهوره الأول مع مانشستر سيتي عام 2016، كما فاز فودين بستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقبين في كأس الاتحاد الإنجليزي، وأربعة ألقاب في كأس رابطة المحترفين، بالإضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا 2023.

كما فاز الإنجليزي الدولي فودين بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لعام 2024.

كما انضم لاعبون شباب أمثال ريكو لويس وأوسكار بوب إلى صفوف الفريق الأول لمانشستر في عهد جوارديولا.

كذلك عاش جيمس مكاتي فترة إعارة ناجحة للغاية لمدة عامين في شيفيلد يونايتد، قبل انتقاله مقابل 30 مليون جنيه إسترليني إلى نوتنجهام فورست الصيف الماضي.

ولا يختلف الحال بالنسبة لكول بالمر، الذي بدا وكأنه يسير على خطى فيل فودين في مانشستر سيتي، حيث إنه سرعان ما تحول إلى أحد أبرز نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتقاله مقابل 42 مليوناً و500 ألف جنيه إسترليني إلى تشيلسي في عام 2023.

وسجل بالمر 43 هدفاً و29 تمريرة حاسمة في 98 مباراة، كما فاز أيضاً بدوري المؤتمر وكأس العالم للأندية مع تشيلسي.