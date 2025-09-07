الكشف عن أسباب فشل صفقة انتقال جيهي إلى ليفربول



لندن (د ب أ)



كشفت صحيفة بريطانية عن السبب الحقيقي وراء فشل صفقة انتقال الإنجليزي الدولي مارك جيهي، مدافع كريستال بالاس، إلى ليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بشكل درامي في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية.

وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة «ذي صن» البريطانية، فإن كريستال بالاس طلب ضم جو جوميز لاعب ليفربول جزءاً من صفقة مارك جيهي، قبل أن تفشل الصفقة في النهاية.

وحظي جيهي بدعم كامل من المدرب أوليفر جلاسنر ورئيس مجلس الإدارة ستيف باريش، اللذين منحاه الضوء الأخضر لإجراء الفحص الطبي، وكان كل شيء جاهزاً للانتقال إلى ليفربول.

وكان كريستال بالاس يستهدف الحصول على 50 مليون جنيه إسترليني مقابل بيع جيهي، أو إدراج جو جوميز ضمن الصفقة، لكن ليفربول رد بأن جوميز، الذي مازال يتبقى له عامان في عقده، لن يكون متاحاً للبيع إلا في صفقة منفصلة، وليس جزءاً من صفقة جيهي، خاصة أن مدافع منتخب إنجلترا لا يتبقى له سوى عام واحد في عقده الحالي مع كريستال بالاس.