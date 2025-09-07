صراع شرس على جوائز الأفضل في أغسطس بـ «أدنوك للمحترفين»



معتز الشامي (أبوظبي)



أعلنت رابطة المحترفين عن قوائم المرشحين لجوائز الأفضل لشهر أغسطس 2025 في دوري أدنوك للمحترفين، وذلك في فئات أفضل لاعب وحارس ومدرب، بعد مرور أول جولتين من الموسم الجديد.

وتشهد القوائم صراعاً شرساً، لنيل اللقب الأول هذا الموسم، حيث دخل الصربي فلاديمير إيفيتش مدرب العين للقائمة منذ البداية، على عكس ختام الموسم الماضي الذي غاب عنه، حيث قاد «الزعيم» لمواصلة حضوره التنافسي بفوز مهم في البداية احتل به قمة الدوري، كما شهدت القائمة وجود وجهين جديدين في «دورينا»، بعدما ظهرت بصماتهما بشكل سريع مع أنديتهما، وهما سلافيا يوكانوفيتش مدرب النصر الذي قاد «العميد» لانطلاقة قوية ونتائج متميزة جعلته في المنافسة على القمة بالعلامة الكاملة 6 نقاط، متساوياً مع العين في صدارة الترتيب.

فيما دخل السباق أيضاً خوسيه مورايس مدرب الوحدة، بعد تحقيقه نتائج إيجابية منذ البداية، حيث حصد 4 نقاط في أول مباراتين، كما قدم الوحدة أداءً مقنعاً معه حتى الآن.

أما المرشحون لجائزة أفضل لاعب، فضمت كلاً من، لابا كودجو (العين)، فراس بالعربي (الشارقة)، زايد الزعابي (النصر)، طارق تيسودالي (خورفكان)، بيدرو ماليرو (الوصل)، والمرشحون لأفضل حارس هم، أحمد شامبيه (النصر)، زايد الحمادي (الوحدة)، حمد المقبالي (شباب الأهلي).

فيما أكدت الرابطة أن باب التصويت يفتح أمام الجماهير ابتداء من الأحد، عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الخاص بالرابطة، ويستمر لمدة 24 ساعة فقط، حيث يغلق بعد ظهر الاثنين، على أن تُعلن النتائج عبر الحسابات الرسمية للرابطة لاحقاً.

وشهد شهر أغسطس تألق عدد من النجوم الذين تركوا بصمة واضحة في أول جولتين، حيث تصدر لابا كودجو مهاجم العين قائمة الهدافين بتسجيله 3 أهداف في مباراتين، ليواصل تأكيد مكانته أحد أبرز المهاجمين في الدوري.

وأما طارق تيسودالي مهاجم خورفكان، فنجح في صناعة هدفين وتسجيل هدف، بعد انطلاقة لافتة لفريقه، ما جعله حاضراً في دائرة الضوء منذ البداية، أما فراس بالعربي (الشارقة)، زايد سلطان (النصر) وبيدرو ماليرو (الوصل)، فشكلوا عناصر حاسمة في الهجوم وصناعة الفرص والتسجيل لفرقهم، في فئة الحراس، برز الثلاثي شامبيه، الحمادي والمقبالي بأداء ثابت في حماية المرمى، ما منح فرقهم انطلاقة آمنة في الدوري.

ويتوقع أن تتفاعل أندية دورينا مع الترشيحات قبل انطلاقة الجولة الثالثة من «دورينا» بعد التوقف الدولي، خصوصاً مع الأرقام اللافتة التي حققها المرشحون في أول جولتين فقط، كما يضيف التنافس بين أبرز الأسماء المحلية والأجنبية حافزاً إضافياً للجماهير للمشاركة والتفاعل، وبهذا، تتحول جوائز أغسطس إلى اختبار أول لنجوم «دورينا» مع بداية موسم 2025-2026، وفرصة للتأكيد على الجاهزية المبكرة لموسم ينتظر أن يكون مليئاً بالإثارة.