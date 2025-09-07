الإثنين 8 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

عبدالله جاسم يخطف صدارة «طواف صلالة»

عبدالله جاسم يخطف صدارة «طواف صلالة»
7 سبتمبر 2025 15:55

 
الشارقة (الاتحاد) 

واصلت الدراجات الإماراتية حضورها اللافت في عُمان، بعدما نجح عبدالله جاسم في خطف الأضواء، بحصد المركز الأول في المرحلة الافتتاحية من «طواف صلالة»، التي امتدت لمسافة 108 كيلومترات بين عين رزات وخور روري، وجاء هذا الانتصار بعد 24 ساعة من حلوله وصيفاً في سباق ظفار كلاسيك خلف زميله محمد المطيوعي الذي تُوج باللقب.
وتمكن جاسم من حسم صراع المرحلة، بعد أداء تكتيكي متميز، منهياً السباق بزمن 2:38:50 ساعة، متقدماً على الدنماركي ماتياس بريجنهوي (فريق TSG) الذي حل ثانياً بنفس التوقيت، فيما جاء التايلاندي ساراوت سيري روناتشاي ثالثاً بفارق ثوانٍ معدودة.
ولم يكتفِ جاسم بالفوز بالمرحلة، بل تربع على صدارة مختلف التصنيفات الفردية، حيث تصدر الترتيب العام بزمن إجمالي 2:38:40 ساعة، واحتل المركز الأول في ترتيب النقاط برصيد 15 نقطة، كما ارتدى قميص أفضل دراج شاب.
وعزز منتخبنا حضوره القوي بفوزه بلقب أفضل فريق في المرحلة الأولى، بزمن إجمالي 7:56:42 ساعة، في تأكيد على جاهزيته لمواصلة المنافسة على ألقاب الطواف.
ويأتي هذا الإنجاز امتداداً لتألق الدراجين الإماراتيين في سباق ظفار كلاسيك، الذي شهد فوز محمد المطيوعي بالمركز الأول، وعبدالله جاسم بالمركز الثاني، في مشهد يعكس ثبات المستوى واستعداد الدراجات الإماراتية لمواصلة حصد الإنجازات القارية.

الإمارات
فريق الإمارات للدراجات
عمان
صلالة
