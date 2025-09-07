«الشارقة للمرأة» يواجه الفتاة الكويتي في افتتاح «عربية سلة السيدات»



دبي (وام)

يفتتح فريق الشارقة الرياضي للمرأة مشواره في النسخة الـ26 من البطولة العربية لكرة السلة للسيدات، «بطولة النمرة العربية»، بملاقاة فريق الفتاة الكويتي، في الحدث الذي يقام في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، من 10 إلى 19 سبتمبر الجاري.

وأجريت قرعة البطولة اليوم، عن بُعد عبر تقنية الاتصال المرئي، بإشراف الاتحاد العربي لكرة السلة، وأسفرت عن توزيع الفرق السبع المشاركة وفق نظام الدوري من دور واحد، بحيث يخوض كل فريق 6 مباريات، ويتم ترتيب الأندية من الأول إلى السابع.

وعقب انتهاء مباريات الدور الأول، يلتقي الفريق المتصدر مع صاحب المركز الثاني لتحديد بطل النسخة وصاحب الميدالية الذهبية والوصيف، فيما يلتقي الثالث مع الرابع لتحديد الفائز بالميدالية البرونزية.

ويشارك نادي الشارقة الرياضي للمرأة في البطولة ممثلاً لكرة السلة الإماراتية، بصفته بطلاً للدوري والكأس في الموسم الماضي، إلى جانب فرق الفحيص الأردني حامل اللقب، والعلا السعودي، والفتاة والقرين من الكويت، والحالة البحريني، وكوسيدار الجزائري.