الإثنين 8 سبتمبر 2025
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

النصر في المجموعة الأولى بـ «عربية السلة»

النصر في المجموعة الأولى بـ «عربية السلة»
7 سبتمبر 2025 18:00

علي معالي (أبوظبي)
أوقعت قرعة البطولة العربية لكرة السلة فريق النصر ضمن فرق المجموعة الأولى مع القادسية الكويتي وشعب حضرموت اليمني وحمص الفداء السوري في البطولة التي تقام في ضيافة نادي النصر، خلال الفترة من 25 سبتمبر الجاري وحتى 6 أكتوبر المقبل.
وضمت المجموعة الثانية الكويت الكويتي، والأنطوني اللبناني وأهلي طرابلس الليبي، والمنامة البحريني، والمجموعة الثالثة العربي القطري، كاظمة الكويتي، الميناء اليمني، السيب العماني، والمجموعة الرابعة الريان القطري، الوحدة السوري، البشائر العماني، والحكمة اللبناني.

