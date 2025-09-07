الإثنين 8 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

حمدان بن مبارك يهنئ المنتخب الأولمبي ويدعو اللاعبين إلى تحقيق هدف التأهل

حمدان بن مبارك يهنئ المنتخب الأولمبي ويدعو اللاعبين إلى تحقيق هدف التأهل
7 سبتمبر 2025 18:40


أبوظبي (وام)
هنأ معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد كرة القدم، منتخبنا الأولمبي بمناسبة تصدر مجموعته في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات آسيا تحت 23 سنة، مشيداً بعمل الجهاز الفني والإداري وأداء اللاعبين، وتمنى في الوقت نفسه تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة الأخيرة التي تقام الثلاثاء أمام منتخب إيران.
وأكد معالي رئيس الاتحاد ضرورة بذل أقصى جهد من أجل تحقيق هدف التأهل، مشيراً إلى أن المباراة المتبقية تحتاج إلى تركيز عال وإصرار على إنجاز المهمة بنجاح.
وأضاف: «المواهب التي يتشكل منها منتخبنا الأولمبي قادرة على تحقيق نتائج مميزة، وصنع الإنجاز، واتحاد الكرة يقدر هذه المواهب ويدعمها بكل قوة من أجل بلوغ أهدافها مع الأندية والمنتخبات الوطنية».
ودعا معالي رئيس الاتحاد إلى حضور جماهيري كبير في المواجهة الأخيرة، مؤكداً أن الدعم المعنوي مهم للغاية في هذه المرحلة.

أخبار ذات صلة
«الأبيض الأولمبي» ينطلق بثقة عالية إلى نهائيات «السعودية 2026»
«الأبيض الأولمبي» يرفع شعار «السادسة» أمام هونج كونج
حمدان بن مبارك
اتحاد الكرة
المنتخب الأولمبي
الأبيض الأولمبي
آخر الأخبار
الذهب يحوم قرب قمة غير مسبوقة
اقتصاد
الذهب يحوم قرب قمة غير مسبوقة
اليوم 07:34
رجال إطفاء يعملون في موقع مقر الحكومة الأوكرانية عقب استهدافه (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا تستهدف مقر الحكومة الأوكرانية
اليوم 02:15
فارسين أغابكيان
الأخبار العالمية
وزيرة الشؤون الخارجية الفلسطينية لـ «الاتحاد»: الاعترافات بدولة فلسطين تعزز الدعم الدولي لحقوقنا المشروعة
اليوم 02:15
أطفال سودانيون في أحد مخيمات النزوح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الكوليرا» يتفاقم بمعسكرات النزوح في السودان
اليوم 02:15
إزالة 75 ألف متر مكعب من الأنقاض المنتشرة في الطرقات والمرافق العامة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
السعودية تطلق مشروعاً لإزالة الأنقاض في دمشق وريفها
اليوم 02:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©